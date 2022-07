“Undici+”, le nuove opere della pittrice bambina Mia ad Effetto Venezia

Ben 25 opere dell'enfant prodige della pittura livornese Mia Pampaloni verranno esposte all'interno dei locali di Zaki in via del Forte San Pietro durante la kermesse di Effetto Venezia (3-7 agosto)

Durante Effetto Venezia (3-7 agosto 2022), considerata la kermesse estiva più importante della città di Livorno, saranno esposte all’interno degli uffici Zaki (via del Forte San Pietro, 10), 25 opere della pittrice bambina Mia Pampaloni.

Dopo il successo di pubblico registrato durante la prima personale di Mia Pampaloni (UNDICI) lo scorso anno, torna la mostra con opere stavolta prodotte durante il suo dodicesimo anno d’età.

UNDICI+ rappresenta una fantastica storia che continua, una passione per l’arte che non si è sopita ma che al contrario arde con più energia.

Ancora oggi l’innegabile e riservato talento di Mia trova sfogo nella sua cameretta dove, in modo del tutto autonomo e senza alcuna pressione, accresce le proprie conoscenze e abilità.

In un mondo che spinge verso la totale omologazione, Mia conserva, caparbiamente la propria natura e inclinazioni.

Oltre all’arte è un’attenta conoscitrice di lirica e appassionata di letteratura.

Il suo iter personale non è facile, spesso non compreso e raro ma che vale la pena di percorrere fino in fondo. Per questo è nato Undici; un manifesto non solo di capacità ma di volontà e di speranza. Credere nelle proprie passioni, seguire l’istinto trovando la forza in se stessi nonostante i modelli imposti siano altri.

