Bus navetta gratuito da via Masi per Effetto Venezia

Su richiesta dell’amministrazione comunale, viene istituito un servizio navetta gratuito con tre autobus dalle 18;30 fino alle 01;20, con partenze ogni 15 minuti. Il servizio partirà da via Masi transitando dal park del Modigliani Forum (via della Pace) per poi raggiungere l’ingresso della manifestazione posto in via della Cinta esterna

Autolinee Toscane informa che, dato che dal 2 al 6 agosto 2023 si svolge la manifestazione denominata Effetto Venezia, per l’intera durata della manifestazione le linee interessate al transito dal quartiere Venezia subiranno deviazioni di percorso a partire dalle ore 18:30.

