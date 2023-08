Stasera [email protected] apre il Mascagni Festival all’interno di Effetto Venezia

Al via il primo evento della quarta edizione del Mascagni Festival: venerdì 4 agosto, alle ore 21.30 in piazza del Luogo Pio, andrà in scena [email protected], un omaggio a Maria Callas nel centenario della sua nascita

Effetto Venezia, la festa estiva della tradizione livornese, quest’anno dedicata al cinema, accoglierà il primo evento della quarta edizione del Mascagni Festival: venerdì 4 agosto, alle ore 21.30 in piazza del Luogo Pio, andrà in scena [email protected], un omaggio a Maria Callas nel centenario della sua nascita su testo “Tramontata è la luna” di Fulvio Venturi. A dare voce ed anima alla divina interprete, icona stessa del canto lirico di ogni tempo, un’attrice tra le più famose ed affermate del panorama cinematografico, televisivo e teatrale italiano quale Giuliana De Sio, oltre 40 anni di una splendida carriera con tantissimi successi e riconoscimenti tra cui due David di Donatello: “Qualsiasi artista sarebbe orgoglioso di rendere omaggio a un anima speciale come quella della Callas – afferma l’attrice – In particolare pur non essendo un appassionata di lirica riconosco in Maria Callas alcuni tratti fondamentali di una personalità a cui mi sento molto affine; nella precisione quasi ossessiva con la quale affinava le sue qualità, la capacità di connettersi profondamente con le emozioni dei personaggi che interpretava la passione, la sofferenza, la disciplina e la determinazione. Un groviglio di sentimenti contrastanti – prosegue – che la rendevano e la rendono unica agli occhi del mondo. Il suo fascino è per sempre. Sono molto felice di poter dare un mio piccolo contributo nel ricordare una grande del secolo scorso”. “Nel giorno dell’ultima interpretazione della Callas nel ruolo di Santuzza in Cavalleria rusticana – ha detto il sindaco di Livorno Luca Salvetti – il quartiere più antico della città, costruito intorno ai canali Medicei e per questo denominato Venezia, ospita i primi tre dei 14 eventi del festival dedicato al grande compositore livornese, che incanta da oltre un secolo il pubblico di tutto il mondo. Come ci ha abituato ormai da quattro anni, il Mascagni Festival si fonda su una commistione di stili musicali, di prosa, di spettacolo, in un abbraccio rassicurante che sa di mare e di salsedine, di storia antica e moderna”.

La parabola artistica e la vita del soprano greco, acclamata in tutto il mondo per la sua voce possente e di grande caratura drammatica unite ad un’eccezionale disciplina tecnica esecutiva di cui fu maestra, rivivranno così tra narrazione e musica nell’interpretazione di Giuliana De Sio, dell’attore Giulio Forges, il soprano Noemi Umani, il Quartetto d’archi Orquestra Classica Do Centro di Coimbra ed al pianoforte Massimo Salotti.

“Sono molto felice che Tramontata è la luna sia stato scelto dal Mascagni Festival per ricordare il Centenario della nascita di Maria Callas – dichiara Fulvio Venturi – In questo mio testo, racchiuso in un verso di Saffo che segna la solitudine e lo scorrere del tempo, la figura di Maria Callas è attorniata dalla “sua” musica, ovvero le pagine immortali di autori come Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, Mascagni e dagli uomini della sua vita terrena e artistica, il marito Giovan Battista Meneghini, il regista Luchino Visconti, il grande amore Aristotile Onassis e, testimone di un ultimo irrealizzabile sogno, Pier Paolo Pasolini con le poesie che le dedicò. Con l’incedere della pièce la crisalide si trasforma in farfalla, la ragazza troppo florida e troppo miope diventa una diva, una splendida donna elegante e raffinata. E come una farfalla la sua vita è troppo breve. A Parigi in un giorno di settembre, unica e sola, Maria Callas va incontro al suo destino”.

La mise en scene dello spettacolo, che arriva a Livorno nell’ambito di una tournée europea che lo ha visto recentemente rappresentato in Grecia e Portogallo, è di Marco Voleri, Direttore Artistico Mascagni Festival: “La Callas ci ha lasciato interpretazioni memorabili – afferma – e sono particolarmente lieto di aprire il Festival Mascagni che si avvale del patrocinio del Comitato Promotore Maestro Pietro Mascagni, fondato dalla Famiglia Mascagni, nel suo nome e con uno spettacolo che è stato applaudito a giugno presso il sito archeologico di Stagira, accanto alla tomba di Aristotele, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica in un connubio perfetto tra storia, arte e musica; un’emozione che si è ripetuta nei giorni scorsi al Bussaco Classical Fest, Festival de canto lirico a Luso nei pressi di Coimbra, la città lusitana famosa per la sua Università, fra le prime in Europa (fu fondata nel 1290) e che ora arriva nella città natale del compositore livornese quale titolo inaugurale di un Festival che è all’attenzione del Parlamento italiano attraverso un iter legislativo volto a fare assumere al Festival una dimensione pertinente all’importante personalità e figura artistica del Maestro livornese”.

La partecipazione all’evento è ad ingresso libero.

