Dama. Michele Borghetti, straordinaria esibizione bendato ad Effetto Venezia

Nell’ambito di Effetto Venezia, giovedì 3 agosto, dalle 21.30 allo stand della dama e degli scacchi, sugli Scali delle Barchette, ci sarà un evento particolare e molto raro da vedere, per non dire unico. Il pluricampione del mondo di dama Michele Borghetti, giocherà bendato contro chiunque voglia sfidarlo, affrontando due avversari per volta.

Michele detiene da quasi 20 anni, esattamente dal 18 agosto 2003, il Record Mondiale Bendato. Giocò, infatti, in questo modo, contro 23 avversari in simultanea, passando da uno all’altro, in successione. Dopo 6 ore e 37 minuti ininterrotte di gioco, Michele ottenne 17 vittorie, 6 pareggi e nessuna sconfitta. Come è avvenuto questo record e come avvengono queste esibizioni? Lui è girato e bendato; quando spetta a lui muovere comunica, con due numeri, la casella di partenza e quella di arrivo della pedina o dama che vuole muovere. La mossa, in sua vece, viene effettuata dall’arbitro. Quando deve muovere l’avversario, la mossa che questi effettua viene comunicata, con lo stesso sistema (casella di partenza e di arrivo) dall’arbitro a Michele. Poi si passa all’avversario successivo e così via.

