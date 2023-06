Effetto Venezia cerca performers per tre spettacoli

L'invito è rivolto ad attori, amatori, danzatori, cittadini, professionisti dello spettacolo e non, bambini, ragazzi, anziani e semplici curiosi. Chiunque risponderà alla Livorno Calling potrà partecipare a tre laboratori artistici. Per info e iscrizioni: [email protected] e 3284246359

Effetto Venezia 2023 si presenta come un’edizione speciale non solo per il tema che la caratterizzerà, il cinema, ma anche perché darà modo a chi abbia voglia di mettersi in gioco di far parte di tre diversi spettacoli in cartellone nella kermesse estiva. La chiamata a presentarsi è rivolta ad attori, amatori, danzatori, cittadini, professionisti dello spettacolo e non, bambini, ragazzi, anziani e semplici curiosi. Chiunque risponderà a quella che gli organizzatori non a caso hanno chiamato Livorno Calling potrà accedere a differenti laboratori artistici, tutti finalizzati alla costruzione di scene che faranno parte degli spettacoli di Effetto Venezia. I workshop previsti sono tre: quello del Teatro dei venti per Moby Dick, quello di MET Cantieri Meticci per il loro The game e infine quello di Giulivo clown per il Battaglione clown. Di seguito le specifiche dei tempi, delle location di svolgimento e una descrizione del lavoro svolto da ciascuna compagnia. Per info e iscrizioni: [email protected] | 3284246359.

Teatro dei Venti – Moby Dick

Presso Hangar Creativi

Partecipazione ad alcune scene inserite dello spettacolo “Moby Dick” che aprirà la kermesse.

Calendario del workshop

12, 13, 31 luglio 2023 – 1, 2 agosto 2023 / Messa in scena: 2 agosto 2023

Performers richiesti:

50 bambini tra i 7 e gli 11 anni + 50 over 60

MET Cantieri Meticci – The Game

Presso Hangar Creativi – Partecipazione all’intero spettacolo

Calendario del workshop

dal 24 luglio 2023 al 03 agosto 2023 / Messa in scena: 3 agosto 2023

Performers richiesti:

12 attori e/o danzatori (professionisti e amatori) di età variabile

Giulivo Clown – Battaglione clown

Partecipazione all’intera performance

Calendario del workshop

31 luglio e 01 agosto 2023 / Messa in scena: dal 2 al 6 agosto 2023

Performers richiesti:

max. 15 attori o clown con minima esperienza di formazione teatrale (clown, teatro fisico, commedia dell’arte). Verrà fatta una selezione su curriculum.

La descrizione dei tre laboratori

Teatro dei Venti – Moby Dick

Moby Dick di Herman Melville è un romanzo che, se non tutti hanno letto, certamente hanno sentito nominare. La complessità del romanzo porta alla luce anche le contraddizioni proprie dell’essere umano, ne svela debolezze e ossessioni, e mette davanti ad argomenti che oggi più che mai risultano attuali: l’uomo di fronte ai suoi abissi (metaforici e reali), il rapporto e il conflitto con la Natura e – se vogliamo – la natura delle cose, fino all’inesauribile volontà di sopravvivere. “Moby Dick” del Teatro dei Venti ha il grande potere di sviscerare queste tematiche e di trasformarle in immagini di enorme potenza, non solo con la messa in scena, che oltre a essere simbolica ed evocativa è quasi epica, ma anche attraverso la partecipazione di realtà e comunità del territorio che vengono coinvolte in laboratori appositamente strutturati curati dalla compagnia nei giorni precedenti al debutto. Il Teatro dei Venti è una compagnia teatrale modenese attiva dal 2005 nella creazione di spettacoli e nella realizzazione di progetti che accostano creatività e comunità locale. Dal 2012 cura l’organizzazione di Trasparenze Festival e Residenze, con lo scopo di dare voce alla creatività contemporanea, ai linguaggi della scena teatrale indipendente e alla valorizzazione dei nuovi spazi. Nel 2022 ha curato l’evento inaugurale di Procida Capitale della Cultura 2022.

MET Cantieri Meticci – The Game

Protagonisti del Game saranno dodici attori/danzatori e un cicloteatro, un carro lungo quindici metri e largo tre, composto da dodici pareti e montato su dodici biciclette, in grado di trasformarsi e cambiare assetto, assecondando la drammaturgia e divenendo di volta in volta un ambiente diverso. Game è una parola appresa nei viaggi. Gli spettatori si troveranno immersi in un viaggio, accompagnati da attori e oggetti di scena in una scenografia mutevole e accogliente, che riesce a dare corpo a tragedia e dolcezza. MET Cantieri Meticci è un collettivo di artisti provenienti da oltre venti Paesi del mondo. Ha sede a Bologna, città in cui attiva da anni laboratori che mescolano arti e persone diversissime, Intervengono in quartieri di periferia, nelle scuole, nei centri di accoglienza, nelle piccole biblioteche di quartiere, nelle parrocchie. E incontrano persone: a volte riluttanti, a volte infastidite, spesso desiderose di raccontare una storia e di impegnarsi in un progetto che li metta al centro.

Giulivo Clown – Battaglione clown

Le performance saranno nella forma del “battaglione”, ovvero un gruppo di clown che si aggira per il quartiere improvvisando gags a canovaccio con il pubblico, secondo un tema elaborato e studiato durante il laboratorio. Ogni sera verrà seguito un tema diverso, scelto in modo da avere riferimenti cinematografici. Il workshop preparatorio servirà al gruppo per affiatarsi ed armonizzarsi; successivamente nel lavoro giornaliero verranno stabilite le tracce da seguire nelle improvvisazioni serali e si aggiusteranno i dettagli dei costumi. David Bianchi, in arte Giulivo, è un artista poliedrico ed eclettico. Ha sperimentato varie forme d’arte, dal teatro ai fumetti, dalla recitazione alla giocoleria, dagli equilibrismi allo sputafuoco, dal mimo figurante in opere liriche al trampoliere.

Condividi: