Effetto Venezia, day-2. Carolina Crescentini e il sound cubano dei Compay Secundo

Foto concessa dall'Ufficio Stampa della Fondazione Lem, organizzatrice di Effetto Venezia, a cura di Alessandro Pensini

Stasera ospite d'onore l'attrice Carolina Crescentini incontrerà il pubblico di Effetto Venezia in un talk aperto in piazza del Luogo Pio in programma alle 21. Alle 22 i Compay Segundo in Fortezza Nuova

Una città che diventa “il Cinema”, in tutte le sue sfaccettature: dalle proiezioni sulle pareti dei palazzi del quartiere della Venezia, agli spettacoli musicali, teatrali e di strada, fino alle mostre, agli ospiti delle serate di talk e agli happening (clicca qui per scoprire tutto il programma del giorno 2).

Tutto ha come riferimento la Settima arte durante i cinque giorni di Effetto Venezia 2023, la kermesse estiva che Livorno dedica dal 2 al 6 agosto al suo affascinante quartiere solcato da canali d’acqua di mare.

Stasera ospite d’onore l’attrice Carolina Crescentini. L’attrice italiana fresca vincitrice del Ciak d’Oro 2023 come miglior attrice italiana in una serie tv per Mare fuori e Tutto chiede salvezza incontra il pubblico di Effetto Venezia in un talk aperto in piazza del Luogo Pio in programma alle 21.

Sarà garantito il servizio di Interpretariato di LIS, Lingua dei Segni Italiana e di sottotitolazione in collaborazione con Associazione Comunico e Sportello ABC del Comune di Livorno.



Alle 22 invece, in Fortezza Nuova, in occasione del venticinquesimo anniversario del progetto cinematografico “Buena Vista Social Club” di Wim Wenders, si esibiranno sul palco della Fortezza Nuova di Livorno il Grupo Compay Segundo con il nuovo disco Tocar Música tradicional Cubana! “Vivelo”.

Uscito nell’ottobre del 2022 e, per la prima volta nella storia del Grupo, 8 brani originali saranno co-scritti da Salvador Repilado, figlio, bassista e storico direttore musicale di Compay, e da uno degli astri nascenti cubani Maikel Dinza, che ha ricevuto il premio Cubadisco (Cuban Music Victory). Questo nuovo lavoro segna una svolta nella loro carriera: è più personale, conserva il know-how della musica di Compay e pone Vivelo al centro della musica cubana contemporanea, tradizionale e anche e della musica moderna. Ascoltandolo, lo scontro generazionale è un successo e la scrittura e gli arrangiamenti avvolgono tutto meravigliosamente.

Il tour estivo 2023 sarà la presentazione ufficiale del nuovo Album “Vivelo” ed il leit motiv per ballare, ascoltare dal vivo la mitica storia musicale cubana.

Condividi: