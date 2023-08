Effetto Venezia, day-3. Stasera Ninetto Davoli, Calibro 35, Giuliana De Sio e Mayor

Stasera Livorno ospita Ninetto Davoli per un talk sul suo rapporto con Pasolini, i Calibro 35 per l'unica data Toscana di presentazione del nuovo album Nouvelles Aventures uscito lo scorso 26 maggio, Giuliana De Sio per [email protected] che di fatto apre il Mascagni Festival. Tra i protagonisti di stasera anche i Mayor con Scaraventati in Fortezza Vecchia

Una città che diventa “il Cinema”, in tutte le sue sfaccettature: dalle proiezioni sulle pareti dei palazzi del quartiere della Venezia, agli spettacoli musicali, teatrali e di strada, fino alle mostre, agli ospiti delle serate di talk e agli happening. Tutto avrà come riferimento la Settima arte durante i cinque giorni di Effetto Venezia, la kermesse estiva che Livorno dedica dal 2 al 6 agosto al suo affascinante quartiere solcato da canali d’acqua di mare (clicca qui per consultare il programma del terzo giorno).

Stasera 4 agosto Livorno ospita Giuliana De Sio (ore 21 piazza Luogo Pio), voce narrante dello spettacolo [email protected]; Ninetto Davoli (alle 19 in Sala Ferretti, Fortezza Vecchia) per un talk sul suo rapporto con Pasolini. Scoperto giovanissimo da Pier Paolo Pasolini, Ninetto (diminutivo di Giovanni, appunto per la tenerissima età in cui cominciò a recitare) strinse un vero e proprio sodalizio col regista di origini friulane prendendo parte, tra gli altri a Il Vangelo secondo Matteo (1964), Uccellacci e Uccellini (1966) a fianco di un anziano ed insolitamente malinconico Totò, Edipo Re (1967), Teorema (1968), Porcile (1969), Il Decameron (1971), I racconti di Canterbury (1972) e Il fiore de Le Mille e una Notte (1974). La fama raggiunta alla perfetta coincidenza con la freschezza e spontaneità romana ricercata durante tutta la carriera cinematografica da Pasolini fino al suo tragico epilogo gli permisero di lavorare successivamente a fianco di registi del calibro di Bernardo Bertolucci (Partner, 1968), Giuliano Montaldo (L’Agnese va a morire, 1976), Elio Petri (Buone Notizie, 1979), Gianni Amelio (Felice chi è diverso, 2014) e nell’omonimo biopic del grande amico Pasolini dello stesso anno, ad opera di Abel Ferrara. Nel 2007 riceverà il Ciak d’oro al miglior attore non protagonista per Uno su due di Eugenio Cappuccio e nel 2015 gli verrà conferito il Nastro d’Argento alla carriera.

I Calibro 35 sono a Livorno (ore 22, Fortezza Nuova) per l’unica data Toscana di presentazione del nuovo album Nouvelles Aventures uscito lo scorso 26 maggio. Dopo l’esperienza di Scacco al Maestro – due dischi dedicati alla straordinaria opera di Ennio Morricone -portati in tour con Calibro 35 Plays Morricone, della colonna sonora originale della serie campione di ascolti Blanca, in onda su Rai 1, e dopo numerose collaborazioni con artisti della portata di Iggy Pop, Rokia Traoré, Muse, Stewart Copeland, Afterhours, Diodato e decine di altri progetti, per i CALIBRO 35 è finalmente arrivato il momento di tornare a fare musica propria. Un disco che vede il gruppo – formato da Tommaso Colliva, Fabio Rondanini, Massimo Martellotta ed Enrico Gabrielli – utilizzare a pieno le risorse coltivate, affinate e arricchite negli anni per tornare a fare “la musica dei Calibro”: quel miscuglio strumentale di funk, rock progressivo, jazz alternativo e musica cinematica ad ampio spettro con cui il pubblico ha imparato a conoscerli in questi quindici anni di carriera. Da segnalare anche lo spettacolo dei Mayor, Scaraventati, in Fortezza Vecchia.

