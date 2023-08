Effetto Venezia, day-4 con Paolo Virzì e Nicola Piovani. Programma

Sabato 5 agosto, alle 21, in piazza del luogo Pio, Paolo Virzì torna a Livorno per dialogare con il pubblico di Effetto Venezia in piazza del Luogo Pio. In Fortezza Nuova, alle 22, il premio Oscar Nicola Piovani

Sabato 5 agosto, alle 21, in piazza del luogo Pio, Paolo Virzì torna a Livorno per dialogare con il pubblico di Effetto Venezia in una serata dedicata al suo universo cinematografico tra nuovi e vecchi progetti (clicca qui per consultare il programma di sabato 5 agosto).

A moderare l’incontro l’assessore alla cultura Simone Lenzi. Sempre sabato 5 agosto, alle 22, in Fortezza Nuova, sarà in scena il Maestro premio Oscar Nicola Piovani con “La musica è pericolosa – Concertato”, spettacolo presentato in collaborazione tra Effetto Venezia e Mascagni Festival segnando il debutto di una sinergia tra i due principali eventi dell’estate livornese. Si tratta di un racconto musicale narrato dagli strumenti che agiscono in scena – pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica. A scandire le stazioni di questo viaggio musicale in libertà, Nicola Piovani racconta al pubblico il senso dei frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, di Fellini, di Magni, di registi spagnoli, francesi, olandesi, per cinema, teatro, televisione, cantanti, strumentisti, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di altri più noti, riarrangiati per l’occasione.

Nel racconto teatrale la parola arriva dove la musica non può arrivare, ma la musica la fa da padrona là dove la parola non sa e non può più comunicare. I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, immagini che artisti come Milo Manara hanno dedicato all’opera musicale di Piovani. In scena col maestro al pianoforte ci saranno Marina Cesari (Sax, Clarinetto), Sergio Colicchio (tastiere, fisarmonica), Pasquale Filastò (violoncello, chitarra, mandoloncello), Vittorino Naso (batteria, percussioni), Marco Loddo (contrabbasso).

Condividi: