Effetto Venezia, sapresti indovinare questi 18 film?

Effetto Venezia, con il suo video promo realizzato da Luca Bardi e Fondazione Lem, invita tutti ad un divertente contest. Partecipa inviando le tue risposte all'email conte[email protected] entro il 25 luglio. Sii il primo a indovinare e portati a casa il premio

Curiosi di scoprire cosa sarebbe successo se alcune scene famose del cinema fossero state girate a Livorno? Il video promo di Effetto Venezia 2023, con la regia di Luca Bardi e prodotto da Fondazione Lem, ha la risposta (clicca sulla clip azzurra sopra al titolo per vedere il VIDEO).

Mettiti alla prova e individua tutte e 18 le citazioni cinematografiche presenti nel video. Partecipa al divertente contest e metti alla prova la tua conoscenza del cinema.

1º posto: cena offerta per due persone domenica 6 agosto in uno dei locali del circuito Cinemenù

2º e 3º posto: tour in battello (per persone) per esplorare Livorno da una prospettiva unica.

Partecipa inviando le tue risposte all’email [email protected] entro il 25 luglio.

Sii il primo a indovinare e portati a casa il premio.

Non perderti l’evento più atteso dell’estate a Livorno: Effetto Venezia dal 2 al 6 agosto!

