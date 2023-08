Effetto Venezia, titoli di coda. Ultima sera con Bruni, Gattabrusi, Pescucci, Sinfonico Honolulu e Sabbia Rusticana

Il regista Francesco Bruni in occasione del ricevimento della Canaviglia a Palazzo Comunale nel marzo del 2022

Programma denso anche per l'ultimo giorno di Effetto Venezia. Sul palco di piazza del Luogo Pio il Talk show con Bruni, Gattabrusi e Pescucci. Poi Sabbia Rusticana, in collaborazione con Mascagni Festival, in Fortezza Vecchia, e i Sinfonico Honolulu a chiusura della kermesse. Da mezzanotte in poi asta delle foto di Paolo Ciriello da Zaki Design

Titoli di coda per un Effetto Venezia davvero spettacolare che per cinque sere ha parlato al pubblico della Settima Arte e di tutte le sue infinite sfaccettature (clicca qui per consultare il programma dell’ultimo giorno).

Così domenica 6 agosto serata finale con Livorno e il Cinema, talk show in piazza del Luogo Pio alle 21,30 con le eccellenze del cinema di casa nostra: il regista Francesco Bruni che salirà sul palco insieme all’hair stylist Massimo Gattabrusi e alla costumista premio Oscar Gabriella Pescucci.

Sempre alle 21,30, in Fortezza Vecchia, alla Quadratura dei Pisani, lo spettacolo in collaborazione con Mascagni Festival “Sabbia Rusticana” un’originale versione “pocket” di Cavalleria Rusticana, il capolavoro di Pietro Mascagni dove la sand artist Silvia Emme disegnerà direttamente sulla sabbia, in modo ora statico, ora dinamico, la scenografia dell’opera.

Alle 22,30 in piazza del Luogo Pio i Sinfonico Honolulu in “Tarantino Soundtrack”. Il concerto che la celebre orchestra di ukulele proporrà in esclusiva per il pubblico di Effetto Venezia è dedicato a valorizzare questo connubio sancito da immagini iconiche, da un lato e da l’altro da un patrimonio di musiche che sono state altrettanto significative per tutta la cultura popolare contemporanea del secolo passato. Una scaletta che ripercorrerà in un mix vertiginoso e di incredibile valore, i brani che hanno caratterizzato i suoi film principali da “Le Iene”, che ha ispirato sin dagli esordi l’originale outfit del Sinfonico Honolulu, fino alle più recenti produzioni. Il concerto è stato diretto artisticamente da Luca Zannotti.

E in più i consueti artisti di strada itineranti, le mostre, e l’asta delle fotografie di scena di Paolo Ciriello allestite nella mostra “24 Banane” nella bellissima location degli uffici di Zaki Design in via Forte San Pietro da mezzanotte in poi.

