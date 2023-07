Il cinema e la città, presentata la 38ª edizione di Effetto Venezia

La locandina realizzata dall'artista livornese Margherita Tramutoli in arte "La Tram" che, partendo da una protagonista femminile, ha elaborato l'idea di una città che rispecchia nel cinema

L'apertura cinematografica della festa ci sarà il pomeriggio di mercoledì 2 agosto e sarà affidata a uno dei più importanti registi italiani: Matteo Garrone. Ma questo sarà solo il primo di una serie di ospiti illustri: dalle attrici Carolina Crescentini e Giuliana De Sio, dall'attore Ninetto Davoli, ai registi Paolo Virzì, Francesco Bruni e Daniele Ciprì, fino alla costumista premio oscar Gabriella Pescucci e all'hair stylist designer e internazionale Massimo Gattabrusi. Fino al 6 agosto proiezioni sulle pareti, spettacoli musicali, teatrali e di strada, mostre, serate di talk e happening. E ci sarà anche il CineMenù, i ristoratori aderenti all'iniziativa creeranno menù ad hoc tratti da celebri film

Una città che diventa “il Cinema”, in tutte le sue sfaccettature: dalle proiezioni sulle pareti dei palazzi del quartiere della Venezia agli spettacoli musicali, teatrali e di strada, fino alle mostre, agli ospiti delle serate di talk e agli happening. Tutto avrà come riferimento la Settima arte durante cinque giorni, dal 2 al 6 agosto, per un’ edizione speciale dal titolo “il cinema e la città“. Secondo le scelte del direttore artistico Marco Bruciati, Effetto Venezia 2023 manterrà la sua dimensione di manifestazione dinamica, multidisciplinare e di piazza, utilizzando linguaggi sempre diversi ma tenuti insieme da una cornice comune: il cinema. Succederà col teatro di strada per richiamare la matrice circense della macchina cinematografica, con la musica, con il teatro, con gli ospiti nazionali e internazionali, con le mostre. Cinque giorni di spettacolo, iniziative e formazione con workshop e masterclass sui mestieri del cinema. ‘immagine di questa edizione di Effetto Venezia è stata affidata all’artista livornese di adozione Margherita Tramutoli (in arte La Tram) che, partendo da una protagonista femminile, ha elaborato l’idea di una città che rispecchia nel cinema. La ragazza con gli occhi sgranati è immaginata ammirata a guardare un film, il filmdella sua città, e questa proiezione le si cuce addosso e il videomapping della Venezia segue il suo profilo. Saranno tredici le postazioni del progetto “Riflessi di cinema” che illumineranno di storia del cinema le facciate dei seicenteschi palazzi della Venezia e saranno dislocate secondo un percorso che dalla Fortezza Nuova arriva agli Scali Finocchietti passando da Scali del Refugio. L’apertura cinematografica della festa ci sarà il pomeriggio di mercoledì 2 agosto e sarà affidata a uno dei più importanti registi italiani: Matteo Garrone. Ma questo sarà solo il primo di una serie di ospiti illustri: dalle attrici Carolina Crescentini e Giuliana De Sio, dall’attore Ninetto Davoli, ai registi Paolo Virzì, Francesco Bruni e Daniele Ciprì, fino alla costumista premio oscar Gabriella Pescucci e all’hair stylist designer e internazionale Massimo Gattabrusi. Piazza del Luogo Pio, cuore centrale della kermesse, tra i vari eventi ospiterà il raduno nazionale delle DeLorean: la celeberrima automobile assemblata da “Doc” in Ritorno al futuro di Robert Zemekis. Inoltre, il concerto dei Sinfonico Honolulu dal titolo “Tarantino soundtracks” creato appositamente per Effetto Venezia 2023 e dedicato alle colonne sonore del celebre regista americano e l’omaggio a Maria Callas con [email protected] in collaborazione con Mascagni festival. La Fortezza Nuova sarà il luogo deputato per la proposta musicale con i tre concerti clou del maestro Nicola Piovani con “La musica è pericolosa – concertato”, il gruppo Compay Segundo per il 259 anniversario Segundom “Buena vista social club” e i Calibro 35 con il nuovo album “Nouvelles aventures”. In Fortezza Vecchia, dove troveranno spazio eventi di cinema e teatro, ci saranno, tra gli altri, la Maratona Frusciante “A scatola chiusa” con proiezioni fino allalba, i Mayor Von Frinzius con “Scaraventati” e una serata a cura del FI-PI-LI Horror festival dedicata al rapporto cinema e acqua. In Piazza dei legnami sono previste le proiezioni in strada dedicate al cinema di animazione e due importanti sonorizzazioni dal vivo: quella de ll Monello e Luci della città di Charlie Chaplin a cura rispettivamente di Carlo Bosco e Dimitri Grechi Espinoza. Palazzo Huigens ospiterà uno spazio di divulgazione cinematografica con gli interventi d Marco Lenzi, Daniele Caluri, Emiliano Dominici e Claudio Marmugi. Uno spazio importante sarà destinato alle mostre con esposizioni all’interno dello spazio contemporaneo del Museo della città e altre installazioni fotografiche diffuse nel resto del quartiere. Protagoniste le artiste Valentina Restivo, Giulia Barini, Valentina Formisano. Accanto a loro Daniele Caluri, Serafino Fasulo, Paolo Ciriello e l’esposizione collettiva Cinematopie a cura di Jacopo Suggi.

Molto corposa la programmazione del teatro di strada curata da Marco Buldrassi, anch’essa, al pari di tutte le altre proposte, armonizzata col tema cinema. Gli artisti di strada occuperanno l’intero quartiere, mentre, in Piazza del luogo Pio, ci saranno gli spettacoli più importanti e di maggior respiro, su tutti i Moby Dick della compagnia Teatro dei Venti che aprirà il festival: forse l’allestimento più grande e complesso di una compagnia italiana, con più di 100 figuranti coinvolti. Lo spettacolo è sponsorizzato dal Consorzio Porta a mare. A seguire la compagnia MET-cantieri meticci che porterà due spettacoli: The Game, spettacolo site-specific e ll violino del Titanic. Infine, il progetto curato da Chelo Zoppi: Contemporaneo valzer popolare, ispirato al celeberrimo ballo del Gattopardo di Luchino Visconti: CineMenù è il titolo dell’iniziativa rivolta agli esercizi della ristorazione della Venezia che hanno aderito creando dei menù ad hoc tratti da celebri film. Previsti nel corso dell’intera kermesse degli appuntamenti formativi con professionisti del cinema tra cui il contributo dei Licaoni. Per questa edizione sono state attivate collaborazioni con la Mostra d’arte cinematografica di Venezia attraverso il suo direttore Alberto Barbera, con la Toscana Film Commission e con la Fondazione Zeffirelli che stanno tutte cooperando per iniziative comuni. La presentazione del festival è stata affidata quest’ anno a un cortometraggio dedicato alla grande tradizione cinematografica e realizzato da Luca Bardi (regia) e Veronica Demelas (produzione). Alla base, la volontà della direzione artistica di investire attraverso Effetto Venezia su un prodotto originale che permettesse a maestranze della città di operare nel proprio settore. Il cortometraggio è stato realizzato grazie alla collaborazione di Museo Civico Giovanni Fattori, Fondazione Teatro Goldoni, Acquario di Livorno, Sport Insieme Livorno APS, Società di Danza circolo livornese, Topolino Club Livorno, Livorno Scacchi, Sezione Nautica Borgo Cappuccini, Non Solo Giardini. Come tutti gli eventi di quest’anno targati LEM, anche il manifesto di Effetto Venezia riporta una sezione in “comunicazione aumentativa e alternativa” in risposta alla proposta dell’Associazione Autismo Livorno. Si tratta di un sistema di simboli che permettono a persone con difficoltà di ling uaggio verbale di comunicare. Spesso sono riquadri con all’interno un simbolo e il testo che rappresenta. La scelta della Fondazione LEM è di applicare questo tipo di comunicazione a tutti i suoi strumenti promozionali.

