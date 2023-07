Il maestro Pietroni sul palco con Flame Project

Il 5 agosto sul Palco del Pescatore alle ore 21.30 nella kermesse di Effetto Venezia si esibirà nella sua Livorno il maestro di chitarra flamenca Federico Pietroni

Il 5 agosto sul Palco del Pescatore alle ore 21.30 nella kermesse di Effetto Venezia si esibirà nella sua Livorno il maestro Federico Pietroni, primo laureato in Toscana in chitarra flamenca con il massimo dei voti (110 e lode) più menzione. Sarà sul palco con il progetto Flame Project. Federico negli ultimi mesi ha ottenuto la cattedra come docente di chitarra flamenca al conservatorio di Terni.

Condividi: