Parata Drag ad Effetto Venezia

Una scanzonata carovana di Drag Queen attraverserà il quartiere di Venezia a ritmo di musica, tratta dalle colonne sonore più celebri del regista Federico Fellini

Venerdì 4 agosto e domenica 6 agosto dalle 21 in poi, Arcigay Livorno in collaborazione con Haus of Sitrì, Fo.Li..Es di Giulia Barini e Wow porteranno una vera e propria sfilata drag a Effetto Venezia.

Una scanzonata carovana di Drag Queen attraverserà il quartiere di Venezia a ritmo di musica, tratta dalle colonne sonore più celebri del regista Federico Fellini. Nell’arco del percorso, stabilito con l’organizzazione della manifestazione, sono previste due o più tappe: si cambia musica e registro e le drag queen daranno vita ai loro spettacoli. Il tour potrà essere ripetuto più volte nell’arco della stessa sera.

Le drag presenti saranno: Lalique Chouette, Robyn Folie, La Marchesa, Stella Botox, Christine Lacroix, La Betta, Vivienne Blackwood, Elisabeth Hard, Heidi Porè, Isy Lady Mariposa, Emma Kind, Maga Margo, Nike e Miss Pingy.

Venerdì 4 agosto, Arcigay Livorno sarà presente anche con uno stand informativo presso il Villaggio delle Associazioni per tutta la serata.

Condividi: