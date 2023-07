Una rassegna di film aspettando Effetto Venezia

La scelta dei film (Fortezza Vecchia) è stata fatta pensando alla collaborazione intessuta con la Mostra d’arte cinematografica di Venezia. Intanto la kermesse cerca ancora partecipanti al laboratorio gratuito della compagnia Teatro dei Venti

Effetto Venezia lancia una rassegna di film per l'avvicinamento al momento della kermesse estiva. Intanto, si cercano ancora partecipanti al laboratorio gratuito della compagnia Teatro dei Venti che, con il suo Moby Dick, inaugura la manifestazione il 2 agosto alle 21 in Piazza del Luogo Pio.

ASPETTANDO EFFETTO VENEZIA

Una città che diventa “il Cinema”, in tutte le sue sfaccettature: dalle proiezioni sulle pareti dei palazzi del quartiere della Venezia, agli spettacoli musicali, teatrali e di strada, fino alle mostre, agli ospiti delle serate di talk e agli happening. Tutto avrà a riferimento la Settima arte durante i cinque giorni di EFFETTO VENEZIA 2023, la kermesse estiva che si svolgerà quest’anno dal 2 al 6 agosto. L’edizione 2023, però, non sarà speciale solo per il tema. Intanto perché darà modo, a chi abbia voglia di mettersi in gioco, di far parte di tre diversi spettacoli in cartellone nella kermesse estiva attraverso la partecipazione ad altrettanti laboratori. E poi perché quest’anno la manifestazione sarà preceduta da un percorso di avvicinamento anch’esso incentrato sul cinema. Nasce così Aspettando Effetto Venezia. Afferma Marco Bruciati: “Aspettando Effetto Venezia è una rassegna di appuntamenti cinematografici diffusi in città in preparazione della cinque giorni di agosto. Undici appuntamenti, realizzati in collaborazione con diverse realtà del panorama toscano, per aprire la nostra riflessione sul concetto che guiderà l’edizione di quest’anno, “Il cinema è la città”. La scelta dei film proiettati in Fortezza Vecchia è stata fatta pensando alla collaborazione intessuta con la Mostra d’arte cinematografica di Venezia. La chiave è stata quella del cinema al femminile, proponendo pellicole realizzate da cinque autrici passate al Festival di Venezia. La scelta di proiettare film in Piazza Magenta e all’interno del Marcato delle Vettovaglie guarda ad un cinema che esce dai cinema e va a contaminare gli spazi urbani, come succederà a Effetto Venezia 2023. Le proiezioni di Piazza Magenta hanno visto la collaborazione del FI-PI-LI Horror Festival, unico festival cinematografico attualmente presente in città. All’interno del Mercato delle Vettovaglie la scelta di proiettare pellicole di Francesco Nuti rappresenta un omaggio all’attore e regista recentemente scomparso. Infine, “Romeo e Giulietta” di Zefferelli, presentato a Firenze nel Piazzale degli Uffizi all’interno dell’arena cinematografica di “Apriti cinema”, introduce un’altra collaborazione importante tra Effetto Venezia da una parte e Fondazione Sistema Toscana e Fondazione Franco Zeffirelli dall’altra.

Di seguito il programma di “Aspettando Effetto Venezia”.

3 luglio ore 21:30 FORTEZZA VECCHIA – SGUARDI IN FORTEZZA

Marcel – di Jasmine Trinca – 2022 – Italia – 93 minuti

10 luglio ore 21:30 FORTEZZA VECCHIA – SGUARDI IN FORTEZZA

Amanda – di Carolina Cavalli – Italia – 2022 – 94 minuti

14 luglio Ore 21:30 – Mercato Centrale – Saletta Alle vettovaglie

OMAGGIO A FRANCESCO NUTI

Tutta colpa del paradiso – di Francesco Nuti – Italia – 1985

17 luglio ore 21:30 FORTEZZA VECCHIA – SGUARDI IN FORTEZZA

Chiara – di Susanna Nicchiarelli – Italia – 2022 – 106 minuti

20 Luglio ore 21:30 – Piazzale degli Uffizi – Arena apriti cinema FIRENZE – Zeffirelli 100

Romeo e Giulietta – di Franco Zeffirelli, Italia e Stati Uniti, 1968, 138’, v.o. inglese con sottotitoli in italiano. In collaborazione con Toscana Film Commission

21 luglio ore 21:30 – Esterno Chiesa del soccorso, Piazza Magenta

Rassegna “il cinema in soccorso” a cura di FIPILI Horror Festival

Babadook – di Jennifer Kent – 2014 – Australia/Canada – 93 minuti

22 luglio ore 21:30 – Esterno Chiesa del soccorso, Piazza Magenta

Rassegna “il cinema in soccorso” a cura di FIPILI Horror Festival

Pantafa – di Emanuele Scaringi – 2023 – Italia – 105 minuti

24 luglio ore 21:30 FORTEZZA VECCHIA – SGUARDI IN FORTEZZA

Tutta la bellezza e il dolore – di Laura Poitras – 2022 – USA – 113 minuti

In collaborazione con la mostra d’Arte Cinematografica di Venezia

Leone d’oro 2022

28 luglio ore 21:30 – Mercato Centrale – Saletta Alle vettovaglie

OMAGGIO A FRANCESCO NUTI

Madonna che silenzio che c’è stasera – di Maurizio Ponzi – 1982

31 luglio ore 21:30

La Timidezza delle chiome – di Valentina Bertani – 2021 – Italia, Israele – 93 minuti

In collaborazione con le Giornate degli Autori di Venezia

Martedì 1° agosto ore 21:30 – ARENA FABBRICOTTI

Atlantide – Di Yuri Ancarani – 2021 – Italia – 104 minuti

Presenta il film il regista Yuri Ancarani

In collaborazione con FIPILI Horror Festival

Locandine mai viste del cinema italiano

Rassegna di falsi storici e futuri

A cura di Extra Arts & culture

REGOLAMENTO E ISCRIZIONI: https://extrafactory.it/lmv2023/

scadenza iscrizioni 16 luglio 2023

esposizione dal 28/07 al 06/08

LIVORNO CALLING

SI CERCANO ANCORA PARTECIPANTI PER IL LABORATORIO DI TEATRO DEI VENTI

Effetto Venezia 2023 darà modo a chi abbia voglia di mettersi in gioco di far parte di quattro diversi spettacoli in cartellone nella kermesse estiva. La chiamata a presentarsi è rivolta ad attori, amatori, danzatori, cittadini, professionisti dello spettacolo e non, bambini, ragazzi, anziani e semplici curiosi. Chiunque risponderà a quella che gli organizzatori non a caso hanno chiamato Livorno Calling, potrà accedere a differenti laboratori artistici, tutti finalizzati alla costruzione di scene che faranno parte degli spettacoli di Effetto Venezia. Il primo laboratorio previsto è quello del Teatro dei venti con il loro Moby Dick, lo spettacolo di apertura di Effetto Venezia in cartellone il 2 agosto alle 21.00 in Piazza del Luogo Pio.

Teatro dei Venti – Moby Dick

Presso Hangar Creativi

Partecipazione ad alcune scene inserite nello spettacolo “Moby Dick”.

Calendario del workshop

12, 13, 31 luglio 2023 – 1, 2 agosto 2023 / Messa in scena: 2 agosto 2023

Performer richiesti:

50 BAMBINI TRA I 7 E GLI 11 ANNI + 50 OVER 60

Per info e iscrizioni: [email protected] | 3284246359

Teatro dei Venti – Moby Dick

Moby Dick di Herman Melville è un romanzo che, se non tutti hanno letto, certamente hanno sentito nominare. La complessità del romanzo porta alla luce anche le contraddizioni proprie dell’essere umano, ne svela debolezze e ossessioni, e mette davanti ad argomenti che oggi più che mai risultano attuali: l’uomo di fronte ai suoi abissi (metaforici e reali), il rapporto e il conflitto con la Natura e – se vogliamo – la natura delle cose, fino all’inesauribile volontà di sopravvivere. “Moby Dick” del Teatro dei Venti ha il grande potere di sviscerare queste tematiche e di trasformarle in immagini di enorme potenza, non solo con la messa in scena, che oltre a essere simbolica ed evocativa è quasi epica, ma anche attraverso la partecipazione di realtà e comunità del territorio che vengono coinvolte in laboratori appositamente strutturati curati dalla compagnia nei giorni precedenti al debutto. Il Teatro dei Venti è una compagnia teatrale modenese attiva dal 2005 nella creazione di spettacoli e nella realizzazione di progetti che accostano creatività e comunità locale. Dal 2012 cura l’organizzazione di Trasparenze Festival e Residenze, con lo scopo di dare voce alla creatività contemporanea, ai linguaggi della scena teatrale indipendente e alla valorizzazione dei nuovi spazi. Nel 2022 ha curato l’evento inaugurale di Procida Capitale della Cultura 2022.

