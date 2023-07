(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI

Unicoop a Effetto Venezia con lo spazio E’ tutto un altro film

Unicoop Tirreno sarà sponsor e partner attivo di Effetto Venezia con lo spazio “E’ tutto un altro film” allestito nei locali della Coppa Barontini (Scali del Ponte di Marmo) dedicato al cinema e alla pubblicità e dove saranno organizzati incontri a cura della sezione soci livornese. Il cinema è il tema della 38° edizione di Effetto Venezia, perciò la Cooperativa presenterà una carrellata di video a marchio Coop: dalle pubblicità degli anni ’70, agli spot indimenticabili col Tenente Colombo di metà anni ’80, poi Woody Allen, Luciana Littizzetto, fino ad arrivare al carrello viaggiatore dei giorni nostri. Saranno ricordati anche i Cortocoop, i corto metraggi ambientati nei supermercati, prodotti da Unicoop Tirreno nei primi anni 2000 (“Cassa veloce”, “Minestrone”, “Ti racconto una storia”, “Offerta della settimana”). Lo spazio Coop sarà aperto tutte le sere dalle 21 alle 24. Questi gli appuntamenti all’interno dello stand (tutti gratuiti, alcuni devono essere prenotati).

Mercoledì 2 agosto, ore 20 – “Ma Nemmeno al cinema… Una storia di rinascita. Un Fior fiore di formaggio” – La storia incredibile del Pecorino di Farindola. Degustazioni “narrate” di birra e pecorino a cura di Sergio Soavi – Portastorie -Legacoop Toscana in compagnia del produttore Pietro Paolo Martinelli e la collaborazione dei dipendenti di Unicoop Tirreno Prenotazioneobbligatoria: saperec[email protected] o [email protected]

Giovedì 3 agosto, ore 21.30 – “La leggenda del socio fondatore (di P.Virzì) Un futuro per la memoria?” Con Enrico Mannari storico, Università Luiss; Claudia Pavoletti avvocata internazionale, attivista e operatrice culturale; Enrico Parsi direttore Scuola Coop

Venerdì 4 agosto, ore 21 – “Bere per … non dimenticare. Saluti dalla Romagna” – Degustazioni “narrate” di birra a cura di Sergio Soavi – Portastorie -Legacoop Toscana in compagnia di Roberto Bagli – fondatore del Birrificio Amarcord. Prenotazione obbligatoria: sapereco[email protected] o [email protected].

Sabato 5 agosto, ore 21.30 – “Ciack …chi approva sei tu!” Test di valutazione dei prodotto a marchio Coop

Domenica 6 agosto, ore 21.30 – “Cose dell’altro mondo!” I progetti di solidarietà di Emergency e il sostegno dei soci di Unicoop Tirreno. Incontro con Mario Spallino, attore Fondatore della Compagnia Il Teatro di Emergency

