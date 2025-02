Effetto Venezia, c’è tempo fino al 9 marzo per presentare le proposte artistiche

La direttrice artistica Grazia Di Michele ha incontrato gli operatori per raccontare il tema di quest’anno. Dal 10 al 30 marzo 2025 verranno effettuate e comunicate le scelte ai selezionati. Tutte le indicazioni sulla partecipazione saranno fornite via mail entro il 1° aprile 2025

Si sono svolti giovedì scorso 6 febbraio al Cisternino di Città, sede della Fondazione LEM, gli incontri previsti dalla direttrice di Effetto Venezia 2025 Grazia Di Michele con gli operatori dei diversi comparti artistici locali, presente anche il coreografo Raffaele Paganini che ha interagito con le scuole di danza. Oltre alla partecipazione di big della musica nazionale e internazionale, per la sua costruzione la kermesse di quest’anno prevede infatti il coinvolgimento di soggetti artistici locali e non, tutti invitati dalla direttrice artistica a presentare proposte aderenti al tema di quest’anno. L’obiettivo è fare in modo che la manifestazione sia animata da spettacoli in armonia tra loro e con il tema stesso.

L’edizione numero quaranta di Effetto Venezia si intitola CREATIVA. Quello che le donne ci dicono e sarà dedicata alle donne e al loro universo espressivo veicolato in tutte le forme artistiche: dalla musica, alla danza, alla recitazione, all’artigianato, alla moda, alla poesia, alla scrittura, alle arti figurative, alla fotografia, e ovunque il talento della creatività riesca a raccontare la sensibilità delle donne. Negli incontri rivolti agli operatori della danza, della musica e del teatro, Grazia Di Michele ha raccontato il filo rosso che legherà tutti gli eventi in programma nel quartiere Venezia dal 30 luglio al 3 agosto. “La creatività femminile – ha sottolineato la direttrice artistica – deve essere intesa come espressione di sentimenti, di istanze, di fantasie e di passione per l’arte. Protagoniste di questa kermesse saranno quindi artiste affermate nei vari campi: cantanti, musiciste, attrici, pittrici, scrittrici, sportive, fotografe, artigiane, creatrici di moda, giornaliste. Ma non mancheranno omaggi di artisti uomini al mondo femminile. Per fare un esempio, le scuole di danza potrebbero presentare coreografie ad hoc, far interpretare alle allieve ruoli femminili del balletto classico, le scuole di musica preparare monografie su artiste importanti della storia del jazz, pop, rock, blues. Il teatro potrebbe raccontare storie di donne, gli artisti di strada proporre spettacoli in sintonia con lo spirito della manifestazione. Le associazioni presentare temi sensibili e importanti che riguardano le donne, le bancarelle proporre artigianato femminile. Ogni tessera del mosaico sarà preziosa per comporre insieme un quadro memorabile per un’edizione di Effetto Venezia dedicata alle donne e alla loro inesauribile voglia di raccontarsi attraverso l’arte”. Le proposte dovranno arrivare alla mail di Effetto Venezia 2025. Saranno accolte e visionate direttamente dalla direttrice artistica e selezionate in base alla loro aderenza al tema. Successivamente verranno individuate nel quartiere Venezia le location adatte ad ogni evento. Tutti gli interessanti possono inviare proposte entro e non oltre il 9 marzo 2025 alla mail [email protected]. Dal 10 al 30 marzo 2025 verranno effettuate e comunicate le scelte ai selezionati. Tutte le indicazioni sulla partecipazione saranno fornite via mail entro il 1° aprile 2025.

