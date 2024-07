Venerdì 2 agosto il Mascagni Day con Stefania Sandrelli

Alle 20.30 in Fortezza vecchia per “Effetto Venezia” l'attrice sarà sul palco con “Relazioni pericolose”, reading musicale liberamente tratto da Cavalleria rusticana. Livorno, città natale del compositore, ricorderà l'anniversario della sua scomparsa (2 agosto 1945) dedicandogli una giornata speciale, il “Mascagni day”, che inaugurerà il Festival Mascagni che fino a settembre inoltrato, attraverso 10 appuntamenti, trasformerà la città in un grande palcoscenico all’aperto in cui risuoneranno tante celebri pagine delle sue opere, approfondendone nel contempo la sua figura di artista e di uomo

Il 2 agosto 1945 si spegneva a Roma, nell’appartamento dell’Hotel Plaza dove ormai alloggiava da anni, Pietro Mascagni, il compositore e direttore d’orchestra che con la sua opera e la sua vita tanta influenza ed importanza aveva avuto nella storia del melodramma e della musica tra fine ’800 e tutta la prima parte del ‘900. Livorno, sua città natale, ricorderà questo anniversario dedicandogli una giornata speciale, il “Mascagni day”, che venerdì 2 agosto inaugurerà il Festival che porta il suo nome e che fino a settembre inoltrato trasformerà la città in un grande palcoscenico all’aperto in cui risuoneranno tante celebri pagine delle sue opere, approfondendone nel contempo la sua figura di artista e di uomo: “Apriamo la quinta edizione del Mascagni Festival – afferma il direttore artistico del Festival Marco Voleri – coinvolgendo tutta la città ed incrociando una delle sue più belle ed affermate realtà artistiche quale Effetto Venezia con una prima donna assoluta del cinema e teatro italiano come Stefania Sandrelli che interpreterà il ruolo di Santuzza in Relazioni pericolose, un reading musicale liberamente tratto da Cavalleria rusticana. Un’operazione del genere ed altre che caratterizzeranno tutto il Festival – prosegue Voleri – nascono da una volontà precisa, quella di unire la dimensione estetica della produzione musicale di Mascagni ad una profonda esplorazione della sua vita e delle intricate relazioni con altre figure di spicco del suo tempo. Questa scelta non è solo un tributo al grande compositore, ma una tessitura narrativa che ci permette di attraversare il tessuto culturale del fin de siècle, con le sue trame complesse e i suoi protagonisti illustri. In un mondo dove la fruizione dell’arte spesso si limita al piacere del suono, il Mascagni Festival propone un percorso di iniziazione che va oltre l’esecuzione musicale. Qui, la musica si intreccia con la storia, diventando non solo un veicolo di emozioni, ma anche di conoscenza. Gli approfondimenti sui rapporti di Mascagni con le grandi personalità del suo tempo non sono semplici note a margine, ma nodi cruciali che svelano una rete di influenze e dialoghi che hanno plasmato il panorama culturale dell’epoca. Come un moderno Aedi, il festival racconta le gesta non solo di un eroe musicale, ma di un’intera epoca. Stesso discorso riguarda l’approfondimento rispetto ai personaggi da lui sapientemente tratteggiati nelle sue opere, come quello di Santuzza, che verrà riletto da Stefania Sandrelli”. La Sandrelli, volto tra i più conosciuti ed amati dal grande pubblico, vanta una luminosa carriera costellata da prestigiosi riconoscimenti tra cui il premio David di Donatello nel 2018; con lei il soprano Tso Hanying e Rocco Roca Rey al pianoforte; drammaturgia Debora Pioli, ideazione Elena Marazzita, mise en scene Marco Voleri; produzione Mascagni Festival / AidaStudioProduzioni; ingresso libero fino esaurimento posti.

Sono ben dieci gli appuntamenti che accompagneranno e caratterizzeranno il “Mascagni day”, dall’apertura prevista per le ore 9 al Cimitero della Misericordia con il Quintetto d’archi del Teatro Goldoni (Aurora Golfarini, Marta Boschis, Marta Degl’Innocenti, Lavinia Golfarini e Tommaso Menicagli) che renderà omaggio a Mascagni presso il suo mausoleo, seguito da un saluto istituzionale delle autorità locali. Alle 10.30 Duetti d’amore mascagnani presso il Mercato delle Vettovaglie con Claire Nesti, soprano – Tiziano Barontini, tenore – Andrea Tobia, pianoforte; alle 12 Quintetto d’archi mascagnano al Gazebo Terrazza Mascagni; il programma della mattina si chiuderà alle 13 con “Cori di passione: Un viaggio nell’anima di Mascagni” presso la Stazione Centrale di Livorno con il Coro del Teatro Goldoni di Livorno e Claire Nesti, soprano – Tiziano Barontini, tenore con Anna Cognetta, pianoforte.

Nel pomeriggio, alle 14.30 Tre Soprani Mascagnani alla Coop La Rosa: Claire Nesti, Xiaoqi Fan, Veronica Prando, soprani – Andrea Tobia, pianoforte; alle 16 sarà la volta di “Viva il vino spumeggiante” presso Coop Porta a Terra, con Claire Nesti e Veronica Prando, soprani – Tiziano Barontini, tenore, Coro del Teatro Goldoni di Livorno – Anna Cognetta, pianoforte; alle 17 il Coro Voci Bianche del Teatro Goldoni diretto da Laura Brioli sarà alla Coop Porta a mare con Andrea Tobia, pianoforte. Le attività nel pomeriggio proseguiranno alle 17.30 Laboratori Artistici Interattivi Mascagni Educational al Parco di Villa Mimbelli con giochi mascagnani e disegni delle scuole di Livorno; alle 18 con l’inaugurazione della Mostra Gruppo Labronico su Mascagni presso l’Acquario di Livorno ed alle 19 con la Banda “Città di Livorno” che sarà alla Terrazza Mascagni insieme a Veronica Prando e Xiaoqi Fan, soprani – Andrea Tobia, pianoforte.

Condividi:

Riproduzione riservata ©