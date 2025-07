Concerti, arte e cibo al Mercato

Agosto si accende al Mercato Centrale con le Sere dell’Osteria Alle Vettovaglie tra concerti dal vivo, cucina toscana e arte contemporanea. Un programma che unisce convivialità e cultura nel cuore pulsante della città, con alla base la Buona Movida. Ogni venerdì e sabato sera, l’Osteria propone piatti di territorio accompagnati da musica live, grazie alla collaborazione con Percorsi Musicali, che cura una rassegna con artisti di grande esperienza.

In mostra: “SASPI – Sandra Spighi Photo”

Fino a fine settembre, l’Osteria ospita la mostra fotografica SASPI – Sandra Spighi Photo, reduce dal successo espositivo alla Galleria Fidanda. Ventisette scatti in grande formato, in stampa fine art, raccontano il mare come simbolo di libertà, femminilità ed energia.

L’autrice livornese mescola street photography, pubblicità e visioni surreali in un linguaggio visivo personale e riconoscibile, che arricchisce la scena fotografica contemporanea italiana. Vernissage Sabato 2 Agosto ore 19,00

Food & Music del sabato – live dalle ore 20:30

Sabato 2 agosto – Julia & Matteo

Chitarra, voce, loop e percussioni per un viaggio musicale tra passato e presente. Arrangiamenti dal vivo e sound dinamico.

Sabato 9 agosto – Streetlovers

Duo acustico con un repertorio che spazia da soul e pop fino al blues. Nato per strada, il progetto mantiene un’impronta autentica e libera.

Sabato 16 agosto – Alex & Febe

Febe Ceccarini (voce) e Alex Bimbi (pianoforte) propongono una selezione di brani italiani e internazionali, con un’interpretazione emozionale e coinvolgente.

Mercoledì 20 agosto – Gran tango | Livorno Music Festival

Una serata speciale con il flautista Andrea Manco e i maestri della chitarra Lorenzo Micheli ed Enrico Tripodi, affiancati da giovani musicisti del Festival.

Musica da ascoltare e da vivere: da Libertango di Piazzolla al repertorio spagnolo di Rodrigo, passando per l’evoluzione storica del tango. Per prenotazioni concerto https://www.vivaticket.com/…/micheli-manco…/272079

Ore 19:30 Pasta Party all’Osteria (€12 con bevuta)

Prenotazione obbligatoria: +39 347 7487020

Sabato 23 agosto – Samuele Borsò

Cantautore e chitarrista, vincitore del premio miglior autore all’Acoustic Guitar Meeting e del talent “iBand”. Porta in scena brani originali e rivisitazioni personali, con uno stile maturo e intenso.

Sabato 30 agosto – Pitti & Vernaccini Acoustic Duo

Un repertorio eclettico – dal pop al rock alla dance – riletto in chiave acustica. Mash-up e arrangiamenti originali per una serata piena di ritmo.

Cacciucco Pride 2025

Dal 22 al 24 agosto torna il Cacciucco Pride e l’Osteria sarà tra i protagonisti con un menù dedicato al re della cucina livornese: il cacciucco. Oltre al piatto tradizionale, non mancheranno proposte speciali e momenti conviviali all’interno del Mercato. Le prenotazioni sono già aperte.

Info e prenotazioni

Osteria Alle Vettovaglie – Mercato Centrale, Scali Saffi 27 – Livorno

Telefono e WhatsApp: +39 347 7487020

www.allevettovaglie.com

Tutti gli eventi iniziano alle ore 20:30. Posti limitati, si consiglia la prenotazione.

