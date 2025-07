(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DI EFFETTO VENEZIA 2025

Dal 30 luglio al 3 agosto torna Effetto Venezia

Il nuovo logo di Effetto Venezia, a cura di Zaki Design, presentato in conferenza stampa. Clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma completo

Guidata per il secondo anno dalla direttrice artistica Grazia Di Michele, Effetto Venezia 2025 si presenta come un viaggio emozionante attraverso la sensibilità e la forza delle donne, senza escludere il contributo maschile in omaggio a questo tema. Per l’edizione del quarantennale il logo si rinnova e il sito web prende una nuova veste più attuale e smart

Livorno si prepara ad accogliere la 40ª edizione di Effetto Venezia, la kermesse estiva più attesa, che quest’anno, dal 30 luglio al 3 agosto, dedicherà la sua intera programmazione al tema “Creativa – Quello che le donne ci dicono” (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma completo).

Un tributo all’universo femminile in tutte le sue sfaccettature artistiche e professionali, con un calendario ricco di eventi gratuiti che spaziano dalla musica alla danza, dal teatro al mosaico, puntando alla massima inclusività. Guidata per il secondo anno dalla direttrice artistica Grazia Di Michele, Effetto Venezia 2025 si presenta come un viaggio emozionante attraverso la sensibilità e la forza delle donne, senza escludere il contributo maschile in omaggio a questo tema. “Il programma della rassegna propone personalità e progetti artistici che rivelano modi diversi di essere donna e di raccontare il mondo femminile – spiega Di Michele – Il cartellone prevede artisti che appartengono a differenti generazioni, mette insieme forme espressive diverse, offre testi e linguaggi originali per esprimere l’infinita gamma di emozioni che una donna ‘creativa’ sa comunicare. Cuore della festa – conclude la direttrice artistica – è Piazza del Luogo Pio, al centro della Venezia, il quartiere da cui la kermesse prende nome. Ma sono molte altre le suggestive location della kermesse”. Per l’edizione del quarantennale il logo di Effetto Venezia si rinnova e il sito prende una nuova veste più attuale e smart.

PIAZZA DEL LUOGO PIO

Mercoledì 30 luglio si inizia alle 22.00 con un omaggio danzato creato per l’occasione dal coreografo Raffaele Paganini accompagnato da Simona De Nittis, Damiano Bisozzi e Alfonso Paganini.

Alle 22.30, l’icona della canzone italiana Patty Pravo incanterà il pubblico con il suo “Ho provato tutto” tour.

Giovedì 31 luglio la serata si aprirà alle 20.30 con la lezione di danza di Raffaele Paganini (replica anche sabato) per allieve e allievi delle scuole di danza livornesi. Alle 21.30, l’incontro con Gino Cecchettin – padre di Giulia, la ragazza uccisa dall’ex fidanzato nel 2023 – dialogherà con Grazia Di Michele sul suo impegno nella lotta contro la violenza di genere. A seguire, alle 22.30, il concerto di Eugenio Finardi e il suo “Tutto 75 – 25 – 50”, con un profondo omaggio al mondo femminile.

Venerdì 1° agosto, alle 21.30, il talk con il divulgatore Marco Martinelli, ideatore de “La chimica dell’amore”, che si alternerà con le ricercatrici dell’Università di Pisa del progetto Stardust. Alle 22.30, Amii Stewart proporrà il suo concerto “A new line on the horizon”, un viaggio inedito tra passato, presente e futuro che reinterpreterà i suoi grandi successi.

Sabato 2 agosto alle 22.30, i Dirotta su Cuba festeggeranno i 30 anni dall’uscita del loro album d’esordio con il “Let’s celebrate Tour II”.

Domenica 3 agosto la serata inizierà alle 21.00 con un talk condotto da John Vignola, protagonisti Pierdavide Carone e Mariella Nava sul cantautorato italiano.

Alle 22.30, Antonella Ruggiero si esibirà nel “Concerto Versatile”, toccando i suoi più grandi successi e reinterpretando in chiave nuova brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

FORTEZZA NUOVA

Mercoledì 30 luglio alle 22.30, la Banda Città di Livorno presenterà “La musica si fa donna”, un progetto sulla relazione tra figura femminile e musica italiana dagli anni Cinquanta a oggi.

Giovedì 31 luglio alle 22.15, il Coro Etnico Le Agorà, proporrà brani dall’Africa ai Balcani, dal Brasile alla Grecia fino all’Italia.

Venerdì 1° agosto alle 22.15, il Coro Joyful Gospel Ensemble sarà impegnato in un repertorio che spazia dal gospel più autentico a emozionanti reinterpretazioni di classici pop e rock.

Sabato 2 agosto alle 22.15, il Coro Spring Time e il Coro Monday Girls presenteranno “We are every woman”.

Domenica 3 agosto alle 22.15, il Jubilation Gospel Choir chiuderà con “Respect – Voci di libertà”, un concerto-evento inno alla forza, alla libertà e alla dignità femminile.

FORTEZZA VECCHIA

Mercoledì 30 luglio alle 22.00, l’Ensemble Bacchelli presenta “Donne… in crescendo”, progetto che mescola musica, canto e teatro.

Giovedì 31 luglio la serata si aprirà alle 21.30 con il concerto di Giò Marinuzzi dal titolo “Omaggio alle donne della musica brasiliana”.

Alle 22.30, Ivan Segreto si esibirà in “Canti di donne e uomini di Sicilia”, una Solo performance per pianoforte ed elettronica.

Venerdì 1° agosto alle 22.00, la compagnia Mayor Von Frinzius presenterà “Sfiorarsi – toccarsi è complicato”, uno spettacolo che esplora il contatto umano in tutte le sue sfaccettature.

Sabato 2 agosto alle 22.00, Elio in “Largo al Factotum… e al Verismo!” aprirà il Mascagni Festival con un viaggio tra lirica e ironia, omaggiando Pietro Mascagni.

Domenica 3 agosto alle 22.00, il Fi Pi Li Horror Film Festival proporrà “Women are fear’s best friends”, un format sul contributo femminile al cinema fantastico e horror contemporaneo.

PIAZZA DEI DOMENICANI

Mercoledì 30 luglio alle 22.00 va in scena il quartetto acustico Cantaluna, che proporrà un repertorio di melodie, danze e antiche ballate dall’Italia e dal mondo.

Giovedì 31 luglio alle 22.00, il concerto de I Marilyn, un trio toscano che mescola pop rock e world music.

Venerdì 1° agosto alle 22.00, il Progetto Sumatra si esibirà con il suo “Big Band Style”, band femminile con repertorio di brani inediti.

Sabato 2 agosto alle 22.00, il concerto dei Wunder Tandem.

Domenica 3 agosto alle 22.00, “Donne di Toscana in Canto: Storie e Melodie Popolari” racconterà la vita quotidiana, le fatiche, i legami familiari e le ingiustizie attraverso i canti tradizionali toscani.

SCALI DELLE BARCHETTE

Mercoledì 30 luglio alle 22.00, i Two Loose presentano “No Loop and Loose: donne irripetibili”, esplorando un vasto repertorio al femminile.

Giovedì 31 luglio alle 22.00, i NAYS si esibiranno con “Le donne della musica popolare”, omaggiando l’apporto femminile nella musica tradizionale di artiste come Rosa Balistreri e Caterina Bueno.

Venerdì 1° agosto alle 22.00, Nova Incanto presenterà “La forza delle donne”, uno spettacolo di musica e narrazione.

Sabato 2 agosto alle 22.00, Harmony School proporrà “A Woman’s Worth / Resilienza rosa cipria. Tutta la verità”, una serata dedicata alla voce, alla forza e all’universo femminile tra musica dal vivo e teatro.

Domenica 3 agosto alle 22.00, il comico Claudio Marmugi tornerà con il suo “Il ritorno di Cassandra” nei panni della scatenata Sacerdotessa del Tempio d’Apollo.

PIAZZETTA PESCATORI

Mercoledì 30 luglio alle 22.00 “Ritmo rosa”, concerto di Damiano Sardi con un concerto dedicato all’universo femminile e alle più grandi voci della musica italiana, reinterpretate per piano e voce.

Giovedì 31 luglio alle 21.00, Pat Villa presenta il suo libro “Un palloncino al polso – Un attimo prima”, sua seconda raccolta poetica.

Alle 22.00, il concerto di Irene Di Brino e Jole Canelli, finaliste del Premio Bianca D’Aponte.

Venerdì 1° agosto alle 22.00, Massimo Faraò e Claudia Zannoni proporranno un “Omaggio a Caterina Valente”, ripercorrendo la carriera della poliedrica artista italiana.

Sabato 2 agosto alle 21.00, Barbara Sarri presenta il suo giallo “Isabel Blanco indaga nel dark web”. Alle 22.00, il Giulia Bernini Trio si esibirà nel progetto artistico “OLTREmodo Donna”.

Domenica 3 agosto alle 22.00 Il collettivo Women In Opera presenterà “Shakespeare’s Sonnets”, un viaggio attraverso le donne shakespeariane nell’opera lirica.

PIAZZA DEI LEGNAMI

Mercoledì 30 luglio alle 22.00, Marta Boninsegna e Diletta Semboloni daranno vita alla performance di danza “Libere voci liberi corpi”, unendo danza aerea e voce.

Giovedì 31 luglio alle 22.00, il Progetto “Tarantucore” trasporterà il pubblico in un viaggio nei canti e danze popolari delle terre salentine, campane e calabresi.

Venerdì 1° agosto alle 22.00, Artedanza presenterà la performance “Rosso migno”, un viaggio attraverso le sfide della donna.

Sabato 2 agosto alle 22.00, Mythos Arte e Movimento proporrà la danza “Her battle” vedrà 15 ballerine sfidarsi a ritmo di brani composti o cantati da artiste.

Domenica 3 agosto alle 22.00, la finale del Contest Street Dance “Dance / Her battle”.

TEATRO VERTIGO

Mercoledì 30 luglio alle 22.00, Le Note Pettegole proporranno lo spettacolo teatrale/musicale “Le cose che abbiamo in comune”.

Giovedì 31 luglio alle 22.00, Vertigo Teatro in “Donne di teatri”, un lavoro che racconta la storia di quattro donne livornesi che si sono distinte in campo nazionale.

Venerdì 1° agosto alle 22.00, Stefania Guarascio sarà impegnata nel monologo “Kelilah: Storia di una donna africana”, un crudo e poetico racconto di sopravvivenza all’infibulazione.

Alle 22.30, Ketty Capra proporrà la commedia “La coppia scoppia”, che affronta in chiave ironica il tema del ciclo di coppia.

Sabato 2 agosto alle 22.00, la Compagnia Zerkalo presenta “Circe: le origini”, sul femminile visto attraverso la figura mitologica.

Domenica 3 agosto alle 22.00, Chiara Migliorini in “Con(-)Tenute. Appunti di donne sacrificabili”, spettacolo sulla cultura maschilista e sessista analizzata attraverso la lente del grottesco e del poetico.

PALAZZO HUIGENS

Mercoledì 30 luglio alle 22.00, “Quello che le livornesi ci dicono”: spettacolo musicale su donne livornesi dell’arte e della cultura.

Giovedì 31 luglio alle 21.00, Alessio Traversi presenterà il suo libro “ADA”, un’indagine sui misteri dell’adolescenza. Alle 22.00, sarà proiettato il docufilm di Marco Bruciati “Un sogno di acqua e di fuoco” (replica venerdì, sabato e domenica) realizzato per celebrare i quarant’anni di Effetto Venezia.

Venerdì 1° agosto alle 21.00, Giulia Gessler presenterà il suo libro “Te lo racconto io”: storia di una pandemia attraverso la voce di un genitore.

Sabato 2 agosto alle 21.00, Laura Paggini presenterà i suoi libri “Pensate come una piuma” e “La danza del lupo”, un incontro sulle donne protagoniste dei suoi romanzi.

Domenica 3 agosto alle 21.00, Soroptimist presenterà il libro “Storie di donna, storie di vita”, col racconto di venticinque figure femminili che si sono distinte in vari ambiti sul territorio.

FORTE SAN PIETRO 32

Giovedì 31 luglio, alle 20.30, Mario Botteghi e Fernanda Ognissanti, con Canti e Balli popolari dal dopoguerra.

Venerdì 1° luglio alle 20.30, Evento latino con cena.

Domenica 3 luglio, alle 20.30, Fulvio Pacitto ed Enrico Faggioni, con Donne protagoniste di storie e stornelli livornesi.

CENTRO DONNA

Considerato il tema di quest’anno, il Centro Donna e le associazioni che lo cogestiscono contribuiranno alla manifestazione con un programma specifico.

Mercoledì 30 luglio dalle 18.30 alle 20.00, l’associazione Agedo presenterà il corso Rio Abierto, una disciplina psico-fisica che unisce movimento con la musica.

Alle 20.30 e 21.30, si terranno laboratori sulla genitorialità (anche giovani e dislessia oltre, e sabato alle 19.00 e alle 21.00), uno spazio di accoglienza e confronto.

Giovedì 31 luglio dalle 18.00 alle 21.30, la Misericordia presenterà tecniche di Primo Soccorso Pediatrico.

Venerdì 1° agosto dalle 18.00 alle 20.00, l’Associazione Randi curerà un laboratorio di argilla intitolato “Costruisci il tuo gioiello”.

Alle 21.00, ControCanto si esibirà in un concerto orientato a parità di genere e ruolo sociale della donna.

Domenica 3 agosto dalle 18.00 alle 21.00, FIDAPA curerà il concerto del Duo Nuages, pianoforte a 4 mani, con un programma tutto al femminile per interpreti e compositrici.

ANGOLO VIA STROZZI / VIA CARRAIA – Palco Manlio Pepe

Mercoledì 30 luglio alle 21.00, la Dottoressa Simona Bianchi presenta “Azzardopatia al femminile”, un micro-evento per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Alle 22.30, i Widida Duo and Friends si esibiranno nel contesto del progetto “Voci e Ritmi”. Afroamericani”, con interpretazioni di brani italiani influenzati da blues, soul e jazz. Giovedì 31 luglio alle 22.30 sarà la volta di Mimmo Mollica Band & Donatella Pellegrini, venerdì 1° agosto alle 22.30, quello di Stefano Dentone & Sundance Family Band con musiche a base di violino e mandolino. Sabato 2 agosto alle 21.00, Maurizio Silvestri di Zen Club proporrà “L’arte di vincere senza combattere”, con le donne dello Yamato che dimostreranno come uscire indenni da situazioni pericolose. Alle 22.30, saranno gli Swing Echoes a suonare per il Progetto “Voci e Ritmi Afroamericani”, ossia sull’eredità delle grandi donne del jazz, e domenica 3 agosto alle 22.30, la rassegna si chiuderà con una finale Jam Session.

MOSTRE (Tutti i Giorni)

Alla Bottega del Caffè / Viale Caprera 35 la Mostra Pittorica di Caterina Biondi; presso Scali Finocchietti 2 la Mostra Fotografica “Le Donne e il Remo dal 1913”, che raccoglie uno scatto originale della storica LNI Livorno; agli Scali del Monte Pio 7, presso il locale Wonder, la Mostra Fotografica “Oltre. Solo la Donna Può Salvare il Mondo” del gruppo fotografico Dopolavoro ferroviario di Firenze; infine, al Centro Donna Livorno / Via Strozzi, 3 la Mostra Fotografica “Donne che Fotografano le Donne” con gli scatti selezionati dall’omonimo concorso.

INIZIATIVE SPECIALI

Con intense performance di Body Art, in Piazza del Luogo Pio Francesca Chialà dipingerà col corpo sul retro delle dolci “Tele della Pace” dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne e realizzate all’Arsenale di Venezia durante la scorsa Biennale. Ogni sera, sui ponti del Quartiere Venezia andranno in scena spettacoli e proposte di intrattenimento.

Grazie al Centro Donna è previsto un Tour dei Fossi in battello con partenza straordinaria gratuita dedicata alla conoscenza della città attraverso narrazioni di figure femminili.

Sugli Scali Finocchietti sarà presente il Villaggio delle Associazioni, a cura della Consulta delle associazioni.

Infine, come già negli scorsi anni, anche per Effetto Venezia 2025 torna il servizio Taxi Social, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno. Si tratta di un servizio di trasporto gratuito per persone con disabilità e ridotta mobilità volto a favorire una maggior partecipazione sociale. Dal 29 luglio al 3 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, messaggio WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092.

Spin off d’eccezione

Per Effetto Venezia 2025 il concerto “Ultra acoustic” di MANU CHAO di lunedì 4 agosto in Piazza del Luogo Pio organizzato da XLR produzioni (a pagamento).

Effetto Venezia 2025 è organizzata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea. Programma e info sulla manifestazione, https://www.effettovenezia.it/

