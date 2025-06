Fuochi, Patty Pravo, Finardi, Manu Chao e Gino Cecchettin a Effetto Venezia 2025

Annunciati i primi nomi dalla direttrice artistica Di Michele che il 31 luglio parlerà con Gino Cecchettin in un talk sulla inclusione e lotta contro la violenza di genere. Da mercoledì 30 luglio e domenica 3 agosto l'edizione numero 40 dal titolo "Creativa - Quello che le donne ci dicono" che celebrerà in tutte le sue forme la creatività femminile. Raffaele Paganini sarà il coreografo dello spettacolo di apertura. Tutto il programma verrà reso noto a metà luglio quando verranno annunciati altri 3-4 big

“Quest’anno, il giorno dell’apertura, ci saranno i fuochi d’artificio!”. Ad annunciarlo il coordinatore di Fondazione Lem Adriano Tramonti nel corso della conferenza stampa di presentazione della prima parte di Effetto Venezia (tutto il programma verrà reso noto a metà luglio quando verranno annunciati altri 3-4 big). L’altra novità sarà un appendice di Effetto Venezia, il 4 agosto in piazza del Luogo Pio, con il concerto a pagamento di Manu Chao che era già stato a Livorno nell’estate 2020 per il Festival Corto Muso.

Creativa – Quello che le donne ci dicono è il titolo dell’edizione numero 40

Oltre centosessanta tra concerti, talk, progetti speciali, contest musicali, seminari, esibizioni di strada e mostre, tutti rigorosamente gratuiti, con un'affluenza che ha superato i centoquindici mila visitatori in cinque giorni. Questi i numeri dell'edizione record 2024 di Effetto Venezia, la prima firmata dalla cantautrice

Grazia Di Michele, riconfermata anche per il 2025 alla guida della kermesse numero quaranta. Dopo “La musica dal mondo” un nuovo tema e un ricchissimo programma si annuncia per l’edizione 2025 a Livorno da mercoledì 30 luglio e domenica 3 agosto dal titolo Creativa – Quello che le donne ci dicono. Celebrata in tutte le sue forme, al centro di Effetto Venezia 2025 ci sarà la creatività femminile: spinta inesauribile per ogni aspetto della vita artistica e professionale delle donne, Senza escludere, con questa scelta, la controparte maschile che sarà infatti coinvolta con progetti ed omaggi all’universo femminile. “Il programma della rassegna propone personalità e progetti artistici che rivelano modi diversi di essere donna e di raccontare il mondo femminile – spiega Grazia Di Michele – e per questo il cartellone prevede artisti che appartengono a differenti generazioni, mette insieme le forme espressive più diverse, dal canto alla danza, dal teatro alla pittura, offre testi e linguaggi originali per esprimere il sogno, l’ironia, la rabbia, la passione e l’infinita gamma di emozioni che una donna ‘creativa’ sa comunicare”. Primo asso calato dalla direttrice artistica per l’edizione del quarantennale è Patty Pravo, a Livorno il 30 luglio con il suo “Ho provato tutto tour”. Diva per antonomasia della canzone italiana di cui resta protagonista indiscussa, la cantante veneta ha seguito con ostinazione il suo intuito musicale, esplorando generi musicali diversi tra loro, in un’evoluzione canora ed estetica costante che le ha permesso di restare sulla cresta dell’onda da quasi sessant’anni. Artista sempre libera e all’avanguardia, con la sua voce dal timbro inconfondibile, ha stravolto i canoni relativi all’interpretazione femminile in Italia. La sua personalità inafferrabile, anticonformista e sfrontata, I’ha resa un’icona. Dal 18 di giugno partirà l’attesissimo tour estivo che prende il nome del singolo uscito a marzo in cui canterà anche i suoi brani più iconici. Il secondo colpo messo a segno dalla direttrice artistica porterà a Livorno Eugenio Finardi per un omaggio al mondo femminile fatto di fine sensibilità e intelligenza. Il cantautore sarà a Livorno il 31 luglio per il tour ‘Tutto ’75 – ’25” a cinquant’anni dal suo primo disco e con l’album uscito a maggio, il 20 di brani originali. Ma la sua presenza a Effetto Venezia sarà scandita anche da canzoni memorabili che mettono al centro proprio I’universo femminile mostrando la sensibilità e la profondità con la quale si è sempre immerso nell’animo profondo dell’altra metà del cielo. Sul filo del tema guida dell’edizione 2025 si muove l’incontro con Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la studentessa uccisa dall’ex fidanzato nel 2023, promotore della Fondazione intitolata alla figlia: un’iniziativa nata dalla volontà di Gino ma anche di Elena e Davide per onorare la memoria di Giulia, figlia e sorella, e trasformare il dolore in un’opportunità per la società attraverso un forte impegno verso l’inclusione e la lotta contro la violenza di genere. Gino Cecchettin parlerà di questo in un talk con Grazia Di Michele il 31 luglio.

Raffaele Paganini sarà il coreografo dello spettacolo di apertura di Effetto Venezia 2025 accompagnato da tre colleghi: Simona De Nittis, Damiano Bisozzi e Alfonso Paganini. Questa occasione. Sempre Paganini sarà il protagonista di lezioni all’aperto in Piazza del luogo Pio per un omaggio a tema creato per allievi e le allieve delle scuole di danza livornesi. Saranno tre serate di grande fascino quelle incentrate su altrettanti omaggi a donne ed artiste italiane e straniere presentate da musiciste e musicisti di finissima sensibilità. Nella sua “Solo performance” per pianoforte ed elettronica dal titolo “Canti di donne e uomini in Sicilia” Ivan Segreto presenta un repertorio focalizzato sulla sua terra d’origine, la Sicilia, portando canti tradizionali, canzoni originali e importanti citazioni all’interno di un’estetica moderna, in chiave elettronico minimale. Nella musica di Segreto sud e nord del mondo si incontrano, ma anche est e ovest, laddove il ritmo diventa I’ingrediente fondante, il terreno su cui nascono sperimentazioni sempre nuove, il filo rosso che conduce in un viaggio sonoro consapevole delle proprie origini, ma costantemente incuriosito da panorami ancora da esplorare. Giò Marinuzzi, cantante chitarrista e compositrice, è il “nome storico” della musica brasiliana nel nostro Paese È stata lei la prima italiana a proporre negli anni Settanta la Bossa Nova appena nata in Brasile, estendendo in seguito il suo repertorio anche agli altri generi brasiliani. In un solo voce e chitarra, dal titolo “Omaggio alle donne della musica brasiliana”, Giò Marinuzzi proporrà un viaggio attraverso i vari generi musicali brasiliani nel corso del quale, oltre ad interpretare i brani più belli dedicati alla donna scelti dal suo vasto repertorio, presenterà testi molto interessanti e racconterà storie ed aneddoti legati alla sua permanenza di alcuni anni in Brasile. Massimo Faraò e Claudia Zannoni proporranno “Omaggio a Caterina Valente”, un viaggio musicale per ripercorrere la carriera della poliedrica artista italiana. Cantante, chitarrista, attrice, showgirl, Caterina Valente ha lasciato il segno nel mondo del jazz e non solo, incidendo numerosi dischi e cantando in più di dieci lingue. Un omaggio a lei dedicato grazie ai brani più rappresentativi, tra jazz, Bossa nova e i successi italiani. Massimo Faraò, di origine livornese, viene definito il “più nero tra i pianisti italian”. Numerosissime le sue collaborazioni con musicisti americani e non, a partire dagli anni Novanta. Un artista da milioni di visualizzazioni nel mondo. Claudia Zannoni è bassista, cantante e percussionista. Progetto di grande suggestione anche quello presentato da Francesca Chialà, artista che proporrà intense performance di Body Art. Dipingerà con il proprio corpo sul retro delle dodici “Tele della Pace”, della lunghezza di 120 metri, dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne e realizzate all’Arsenale di Venezia durante la scorsa Biennale, insieme con “La FESTA delle 7 ARTI: il movimento da lei fondato con l’obiettivo di promuovere i Diritti Umani, Sociali e Ambientali. Le tele saranno posizionate nel quartiere per invitare le persone a contaminarsi di colori e creatività. Originalità e concretezza si fondono ne “L’arte di vincere senza combattere”, il progetto di Maurizio Silvestri incentrato sullo Yamato – di fatto l’antico nome del Giappone – termine che significa “La via ella Pace”. Yamato è anche il nome di un’arte marziale nata in Giappone nel XVll secolo quando furono codificati sistemi di combattimento e autodifesa per neutralizzare un aggressore senza provocargli danni. Ad Effetto Venezia le donne dello Yamato dimostreranno con esibizioni pratiche come sia possibile uscire indenni da situazioni pericolose ed anche sistemi e strategie per evitarle. Il livornese Maurizio Silvestri è il “soke” ovvero il capo scuola dello Yamato. Ha avuto questo titolo in Giappone dal patriarca uscente, Yoshin Kitada, nel 2012. Effetto Venezia è organizzata dalla Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea braccio operativo del Comune di Livorno per la promozione turistica della città attraverso i grandi eventi.

Hanno presenziato alla conferenza stampa il sindaco Luca Salvetti, l’assessore al turismo e commercio Rocco Garufo, l’assessora alla cultura Angela Rafanelli, la direttrice artistica di Effetto Venezia 2025 Grazia Di Michele e il coordinatore di Fondazione LEM Adriano Tramonti. Erano presenti anche due degli artisti partecipanti alla manifestazione di quest’anno, Francesca Chialà e Maurizio Silvestri. “Il programma della rassegna propone personalità e progetti artistici che rivelano modi diversi di essere donna e di raccontare il mondo femminile – spiega la direttrice artistica Grazia Di Michele – e per questo il cartellone prevede artisti che appartengono a differenti generazioni, mette insieme le forme espressive più diverse, dal canto alla danza, dal teatro alla pittura, offre testi e linguaggi originali per esprimere il sogno, l’ironia, la rabbia, la passione e l’infinita gamma di emozioni che una donna ‘creativa’ sa comunicare”. “Per l’edizione del quarantennale Effetto Venezia sarà soggetto ad un rebranding – afferma Adriano Tramonti, coordinatore di Fondazione LEM – Per questo, a breve, l’amministrazione avrà a disposizione alcune proposte tra le quali scegliere. Riprendendo una vecchia tradizione, quest’anno ci saranno anche i fuochi d’artificio in apertura di manifestazione. I numeri di questa edizione sono estremamente interessanti. Effetto Venezia si svolgerà su 16 differenti aree spettacolo per un totale di 123 iniziative tra presentazioni di libri (10), danza (20), arte varia (11), musica (64), teatro (8), talk (10). A questi si aggiungono altri eventi che si svolgeranno fuori dalle aree spettacolo permettendo ad Effetto Venezia 2025 di superare il totale di iniziative dello scorso anno”.

