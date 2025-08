Ultima serata di Effetto Venezia, salta Antonella Ruggiero. Si esibisce Mariella Nava

Tocca il suo culmine oggi domenica 3 agosto, Effetto Venezia 2025, la sempre più apprezzata kermesse estiva che accende i riflettori sul suggestivo quartiere di Livorno da cui prende il nome. Guidata per il secondo anno consecutivo dalla direttrice artistica Grazia di Michele, l’edizione del quarantennale è stata un viaggio emozionante attraverso la sensibilità e la forza delle donne, senza escludere il contributo maschile in omaggio a questo tema. E tutte le aspettative sul risultato di questa edizione al femminile sono state confermate, con un afflusso imponente di visitatori entusiasti.

Il gran finale della manifestazione musicale di quest’anno doveva essere affidato alla voce inconfondibile di Antonella Ruggiero. Purtroppo il suo concerto è stato annullato per motivi di salute. Al suo posto si esibirà la cantautrice Mariella Nava con il concerto “Note di Donna”.

Mariella Nava, cantautrice e autrice tarantina nota per la profondità dei suoi testi e la sua sensibilità musicale, si è affermata negli anni Ottanta ed ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, ottenendo successo con brani come “Fai piano” e “Per amore”, interpretato anche da artisti internazionali. Sempre a Sanremo ha partecipato come autrice, tra le altre, della canzone “Spalle al muro” portata al successo da Renato Zero. Ha collaborato con nomi illustri come Gianni Morandi, Renato Zero e Lucio Dalla. I temi delle sue canzoni toccano amore, vita e questioni sociali, sempre con delicatezza e autenticità.

Ha vinto premi come il Club Tenco per “Miglior Opera prima”, il Premio Lunezia, il Premio Mia Martini alla carriera e molti altri. Ha pubblicato numerosi album e ha collaborato anche a progetti speciali, come la canzone “Stasera torno prima” dedicata alle morti sul lavoro e il duetto “It’s Forever” con Dionne Warwick.

Anche per la chiusura di Effetto Venezia 2025 il calendario di eventi rigorosamente gratuiti previsti nelle tante location che costellano il quartiere spazierà dalla musica alla danza, dal teatro alle mostre, sempre tenendo come riferimento il tema guida di quest’anno: la creatività femminile.

Alle 21.00 di sarà sempre Piazza del Luogo Pio ad ospitare un talk condotto dalla stessa Grazia Di Michele con protagonisti Pierdavide Carone. La direttrice artistica di Effetto Venezia interagirà con i due artisti sul cantautorato italiano, le sue trasformazioni e le differenze di scrittura tra quello maschie e quello femminile. Pierdavide Carone ha raggiunto il successo dopo la sua partecipazione a un talent show nel 2010, dove si è classificato terzo e ha vinto il premio della critica. Ha anche scritto canzoni per altri artisti e ha partecipato al Festival di Sanremo.

In Fortezza Nuova, alle 22.15, il Jubilation Gospel Choir chiuderà la rassegna di cori labronici con “Respect – Voci di libertà”, un concerto-evento inno alla forza, alla libertà e alla dignità femminile. In Fortezza Vecchia, alle 22.00 – come tutte le altre proposte della serata – il Fi Pi Li Horror Film Festival proporrà “Women are fear’s best friends”, un format sul contributo femminile al cinema fantastico e horror contemporaneo. In Piazza dei Domenicani andrà in scena “Donne di Toscana in Canto: storie e melodie popolari”, spettacolo che racconterà la vita quotidiana, le fatiche, i legami familiari e le ingiustizie attraverso i canti tradizionali toscani. Sugli Scali delle Barchette il comico Claudio Marmugi proporrà il suo “Il ritorno di Cassandra” vestendo i panni della scatenata Sacerdotessa del Tempio d’Apollo. Per Marmugi, più che prevedere il futuro, Cassandra sapeva decifrare il presente come nessun altro, e pure in maniera inequivocabile. Cassandra non era, quindi, foriera di sventure, non annunciava tragedie, non “portava male”, era solo realista, pratica e incredibilmente schietta. Aveva il coraggio di dire esattamente quello che pensava – una limpidezza inimmaginabile per una donna dell’epoca – e, soprattutto, diceva quello che nessuno si voleva sentire dire. In Piazzetta dei Pescatori, il Collettivo Women In Opera presenterà “Shakespeare’s Sonnets”, un viaggio attraverso le donne shakespeariane nell’opera lirica. In Piazza dei Legnami andrà invece in scena la finale del contest di Street Dance “Dance / Her battle” che vedrà 15 ballerine sfidarsi a ritmo di brani composti o cantati da artiste.

Al Teatro Vertigo, Chiara Migliorini proporrà “Con(-)Tenuta. Appunti di donne sacrificabili”, spettacolo sulla cultura maschilista e sessista analizzate attraverso la lente del grottesco e del poetico. A Palazzo Huigens, alle 21.00, Soroptimist presenterà il libro “Storie di donna, storie di vita”, col racconto di venticinque figure femminili che si sono distinte in vari ambiti sul territorio. Conduce Gianluca Bonetta. Alle 22.00, si terrà la proiezione del docufilm di Marco Bruciati “Un sogno di acqua e di fuoco”, realizzato per celebrare i quarant’anni di Effetto Venezia. Il lavoro rappresenta la prima parte di un racconto più ampio dedicato alla storia della manifestazione inaugurata a Livorno nel 1985. Un percorso che, attraverso l’evoluzione del “fenomeno Effetto Venezia”, punta a restituire, la memoria del territorio per comprendere i cambiamenti delle dinamiche sociali, culturali, urbanistiche ed economiche della città negli ultimi quattro decenni.

In via Del Forte San Pietro, 32, alle 20.30, Fulvio Pacitto ed Enrico Faggioni saranno in scena con una proposta sulle donne protagoniste di storie e stornelli livornesi.

Il Centro Donna e le associazioni che lo cogestiscono contribuiscono a Effetto Venezia con un programma specifico. Domani, dalle 18.00 alle 21.00, questo vedrà FIDAPA presentare il concerto del Duo Nuages, pianoforte a 4 mani, con un programma tutto al femminile per interpreti e compositrici. Alle 20.30 e 21.30 Laboratori sulla genitorialità. Sul palco di Via Strozzi intitolato a Manlio Pepe, alle 21.00 è prevista la presentazione del Centro donna a cura di Sonia Manetti, della Rete Antiviolenza da parte della vicesindaca Libera Camici e di Silvia Bartoli, e delle attività offerte dalle Associazioni che co-gestiscono il Centro. Sullo stesso palco, alle 22.30, finale Jam Session del Progetto “Voci e Ritmi Afroamericani”.

Con intense performance di Body Art, dalle 21.00 alle 22.00 in Piazza del Luogo Pio Francesca Chialà dipingerà col corpo sul retro delle dodici “Tele della Pace” dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne e realizzate all’Arsenale di Venezia durante la scorsa Biennale. Le tele saranno poi in mostra al Museo della città.

Anche su Ponte di Marmo, Ponte di Santa Caterina e Ponte della Venezia, tutte le sere andranno in scena performance e proposte di intrattenimento per i visitatori di Effetto Venezia. Domani si esibiranno le Compagnie livornesi riunite (Vernacolo), Kikaboh (Danze medievali) e Zen Club (Yamato/Arti marziali).

Ricco anche il programma di mostre dislocate nel quartiere. Al Museo della Città, in Piazza del Luogo Pio, la mostra di elaborati artistici “Colors4palestine. Grida di colore per Gaza” ideata da Daniele Caluri per sensibilizzare sulla situazione a Gaza; alla Bottega del Caffè, in Viale Caprera 35 la mostra Pittorica di Caterina Biondi; presso Scali Finocchietti 2 la mostra Fotografica “Le Donne e il Remo dal 1913”, sull’originale rapporto tra donna e voga; sugli Scali del Monte Pio 7, Presso il locale Wonder, la mostra Fotografica “Oltre. Solo la donna può salvare il mondo” del gruppo fotografico Dopolavoro ferroviario di Livorno; al Centro Donna Livorno, in Via Strozzi 3, la mostra Fotografica “Donne che Fotografano le Donne” con gli scatti selezionati dall’omonimo concorso; in via del Forte san Pietro 10, presso Zaki, la mostra artistica “Undici. Adolescent”, sugli Scali del Ponte di marmo, la mostra fotografica “Takeoff” e, infine, al Museo della Città, dal 3 agosto al 30 settembre, l’esposizione delle Tele della pace realizzate da Francesca Chialà.

Sugli Scali Finocchietti sarà presente il Villaggio delle Associazioni, a cura della Consulta delle associazioni e, come già negli scorsi anni, sarà disponibile il servizio Taxi Social, progetto di trasporto gratuito per persone con disabilità e ridotta mobilità promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia e voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno. Dal 29 luglio al 3 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, messaggio WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092.

Programma e info sulla manifestazione, https://www.effettovenezia.it/

Effetto Venezia 2025 è organizzata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per il Comune di Livorno. Ufficio stampa, Fondazione LEM, [email protected]

