Il Tg2 dedica un servizio a Effetto Venezia

Immagine tratta dall'edizione delle 13.00 del Tg2 del 31 luglio

“Ogni ponte e ogni canale un palco emozionale per riflettere sul ruolo delle donne nella società” spiega l’inviata Nadia Alese nel servizio andato in onda nella edizione delle 13.00 del telegiornale, allacciandosi al tema di questa edizione: l’energia della creatività al femminile. Poi la direttrice artistica della manifestazione, Di Michele: “Sono convinta che ci sia grande bisogno di cultura e di emozioni forti, vere e niente come l’arte può creare queste emozioni nelle persone”. Infine, Patty Pravo che ha riempito piazza del Luogo Pio: “Siate sempre voi stesse in qualsiasi momento, tutto ciò che dovete sentire lo dovete esprimere questa è la liberta”.

