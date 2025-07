Le riviste femminili in mostra alla Emeroteca per Effetto Venezia

Dalle 21,00 alle 23,30 in via del Toro, 8 la mostra "La donna nelle collezioni dell'Emeroteca: le riviste femminili dal Dopoguerra agli anni Duemila". Visite guidate per piccoli gruppi: 21,30 e 22,30. Ingresso gratuito

GIOVEDI’ 31 LUGLIO – SABATO 2 AGOSTO 2025

Emeroteca comunale, Via del Toro, 8

ORE 21,00-23,30

La donna nelle collezioni dell’Emeroteca: le riviste femminili dal Dopoguerra agli anni Duemila

Visite guidate per piccoli gruppi: 21,30 e 22,30

Ingresso gratuito. E’ gradita la prenotazione (0586-824651, [email protected])

In occasione di Effetto Venezia l’Emeroteca comunale sarà aperta al pubblico nelle serate di giovedì 31 luglio, venerdì 1 agosto e sabato 2 agosto, dalle 21 alle 23,30. Sarà allestita una piccola esposizione dal titolo: La donna nelle collezioni dell’Emeroteca: le riviste femminili dal Dopoguerra agli anni Duemila. Oggetto del percorso, sono alcune riviste femminili che dagli anni Cinquanta agli anni Duemila hanno raggiunto larga parte delle donne italiane, da Grazia a Mani di fata, da Arianna a Io donna. Non poteva essere dimenticata la collezione di riviste femministe, una per tutte DWF donnawomenfemme punto di riferimento della cultura femminile in Italia e nel mondo. Nelle serate di apertura sono previste visite guidate gratuite alle collezioni dell’ Emeroteca in collaborazione con Coop. Itinera, alle ore 21,30 e 22,30, per le quali si consiglia la prenotazione (0586-824651,[email protected]). L’Emeroteca comunale, che fa parte della rete comunale della Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi, conserva un ricchissimo patrimonio di circa 4.000 periodici cessati, di diversa consistenza, che costituiscono un complesso documentario assai prezioso. Sono presenti rari periodici a carattere letterario, fioriti in varie parti della penisola. Il secolo XIX è rappresentato molto ampiamente poiché riesce a coprire quasi tutti i campi dello scibile, anche se le collezioni più ricche sono quelle dei periodici politici, soprattutto risorgimentali. Esistono importanti collezioni di periodici stranieri (soprattutto inglesi e francesi) ed alcune tra le più significative riviste letterarie della prima metà del novecento. Piuttosto ampia è la documentazione relativa ai periodici contemporanei: sono circa 400 le testate dei periodici correnti. Le testate “coprono” praticamente tutte le aree disciplinari, rispondendo alle esigenze documentarie più diversificate e sofisticate. Le riviste cartacee sono affiancate da quelle digitali offerte attraverso il servizio MediaLibraryonLine (MLOL), servizio gratuito richiedibile ai reference di tutte le biblioteche comunali livornesi. La struttura è dotata di 80 posti a sedere per lettura, consultazione e studio, di ampi espositori per i quotidiani e le riviste correnti, di 3 postazioni Internet per il pubblico e di un magazzino con uno sviluppo di 3 chilometri di scaffalature.

