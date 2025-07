Un sogno di acqua e di fuoco, il docufilm per i 40 anni di Effetto Venezia

Mercoledì 9 luglio alle 21.00 in Fortezza Vecchia la presentazione della parte 1985-2000 con la testimonianza diretta di persone che hanno vissuto la storia di EV dal suo interno: ex dipendenti comunali, donne e uomini del quartiere, tecnici, operatori culturali e cariche istituzionali. Il docufilm è prodotto da Fondazione Lem e Comune di Livorno per la regia di Marco Bruciati, regista e direttore artistico della manifestazione nel 2023

Nel 2025 Effetto Venezia compie quarant’anni. Per festeggiare la ricorrenza, Fondazione LEM e Comune di Livorno hanno deciso di affidare a Marco Bruciati – regista e direttore artistico della manifestazione nel 2023 – la realizzazione di un docufilm che ripercorresse la storia della principale kermesse dell’estate livornese. Nasce così “Un sogno di acqua e di fuoco”, la prima parte di un racconto più ampio dedicato alla storia della manifestazione inaugurata a Livorno nel 1985. Il docufilm verrà presentato mercoledì 9 luglio alle 21.00 all’interno della Fortezza Vecchia di Livorno. Quello proposto rappresenta un percorso che, attraverso l’evoluzione del “fenomeno Effetto Venezia”, punta a restituire, grazie ad una documentazione audiovisiva, la memoria del territorio, per comprendere i cambiamenti delle dinamiche sociali, culturali, urbanistiche ed economiche della città negli ultimi quattro decenni. Il primo step della narrazione si è concentrato sul periodo che va dal 1985 ai primi anni 2000, ricostruendo la genesi, la crescita e il momento di svolta nel 1996 con lo spettacolo della Compagnia Els Comedians, soffermandosi anche sulle dinamiche urbanistiche che nel 1975 permisero la salvaguardia dello storico quartiere. La scelta narrativa, in questo specifico segmento, ha beneficiato della testimonianza diretta di persone che hanno vissuto la storia di Effetto Venezia dal suo interno: ex dipendenti comunali, donne e uomini del quartiere, tecnici, operatori culturali e alcune cariche istituzionali. Alle loro voci si sono unite le immagini d’archivio reperite presso l’ufficio turismo del Comune di Livorno e presso alcuni fondi privati (Coop e Franco Bocci). Le immagini, in formato VHS tipico degli anni 90, sono state digitalizzate e archiviate dall’associazione 8mmezzo. Nella seconda parte, dedicata agli anni 2000, “Un sogno di acqua e di fuoco” interesserà soprattutto le componenti degli operatori culturali e commerciali con particolare riferimento alle direzioni artistiche che si sono succedute negli anni. Afferma Marco Bruciati: “Quella di Effetto Venezia è una storia che non riguarda una sola persona, ma centinaia di migliaia di occhi diversi. Occhi che hanno guardato, orecchie che hanno ascoltato, mani che hanno lavorato; è questo che rende speciale la storia di Effetto Venezia. Non esiste un unico filo, un’unica interpretazione. Le storie personali si uniscono a quelle collettive, la memoria confonde le edizioni in un unico flusso quasi indistinto. La storia di Effetto Venezia è una storia fatta di immagini a bassa ed alta risoluzione, di interferenze, di nastri consumati, di parole dette e non dette e delle stesse parole ripetute a distanza di anni. Cerchiamo spesso di dare un senso al tempo e alle storie che raccontiamo ma in questo caso l’unico modo per raccontare Effetto Venezia è stato perdersi dentro le sue luci, i suoi colori e le sue voci, dentro un sogno di acqua e di fuoco”.

Un sogno di acqua e di fuoco

40 anni di Effetto Venezia

Prima parte – 1985/2000

Un docufilm di Marco Bruciati

Una produzione di Fondazione Lem e Comune di Livorno

Interventi di: Mauro Zucchelli, Antonio Picchianti, Lorena Marconi, Paolo Morelli, Paolo Demi, Carla Zamboni, Maria Grazia Lodde, Gianfranco Conti, Claudio Filippelli, Massimo Tamalio, Stefania Politi, Chico De Maio, Luca Fiordi, Monica Ria, Maurizio Paolini, Emiliano Fanelli, Luca Salvetti.

Regia di Marco Bruciati

Operatori di camera: Luca Bardi, Federico Anglano, Lorenzo Pari, Jacopo Torriti, Matilde Balzano.

Fonico in presa diretta: Veronica Demelas

Montaggio: Marco Bruciati

Post-Produzione: Luca Bardi

Interviste anni 90: Franco Bocci

Interviste contemporanee: Phrones

Condividi:

Riproduzione riservata ©