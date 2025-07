Visite guidate gratuite per le Notti dell’Archeologia a Effetto Venezia

Il Museo della Città, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, offrirà al pubblico un’occasione unica per riscoprire la storia del territorio attraverso un avvincente viaggio nel passato. Il tema dell’edizione 2025 è “Gli Etruschi e la loro fortuna”

Il Museo della Città, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, aderisce alla XXV edizione de “Le Notti dell’Archeologia” offrendo al pubblico un’occasione unica per riscoprire la storia del territorio attraverso un avvincente viaggio nel passato. Il tema dell’edizione 2025, “Gli Etruschi e la loro fortuna”, celebra le importanti mostre promosse dalla Regione Toscana nel 1985, che hanno avuto un ruolo fondamentale nella valorizzazione della civiltà etrusca e nella nascita di numerosi musei archeologici toscani. Per l’occasione, e in omaggio alla manifestazione estiva cittadina Effetto Venezia, un itinerario tematico nella collezione permanente, Le donne etrusche tra mito e storia, offre un focus sul ruolo delle donne nella società etrusca, collegato a due appuntamenti dedicati, rispettivamente, ai visitatori adulti e alle famiglie. Le attività, a cura di Coop. Itinera, in collaborazione con Agave e CoopCulture, sono pensate per valorizzare il patrimonio archeologico dei Musei civici. Sarà possibile visitare la piccola esposizione anche in orario serale: da mercoledì 30 luglio a domenica 3 agosto il Museo della Città, oltre a osservare gli orari di apertura ordinari dalle 10.00 alle 19.00, sarà eccezionalmente aperto anche dalle 21.00 alle 24.00.

Visite guidate speciali gratuite:

mercoledì 30 luglio ore 21:00: Donne etrusche, fra emancipazione e pregiudizi. Visita guidata per adulti con focus e letture tematiche;

giovedì 31 luglio ore 17:30: C’erano una volta… le etrusche. Percorso interattivo per famiglie alla scoperta della vita quotidiana delle donne etrusche.

Info e prenotazioni

Museo della Città – Polo culturale dei Bottini dell’Olio

Piazza del Luogo Pio, 19

0586 824551

[email protected]

