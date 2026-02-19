Fondazione LEM promuove l’Ambito Livorno alla fiera F.RE.E. di Monaco di Baviera

La Destination Management Organization livornese guarda al mercato tedesco, primo bacino turistico europeo per la Toscana, con la partecipazione al principale evento di settore nel sud della Germania

Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, nel suo ruolo di Destination Management Organization (DMO) dell’Ambito Turistico Livorno, è presente in questi giorni alla fiera F.RE.E. (Fair for Leisure and Travel) di Monaco di Baviera. La partecipazione a questa manifestazione, considerata il più importante appuntamento dedicato al turismo e al tempo libero della Baviera, rappresenta uno dei passaggi strategici per la valorizzazione internazionale del territorio e delle sue eccellenze. Sono sei gli Ambiti turistici toscani presenti oltre a Livorno: Chianti, Firenze e Area Fiorentina, Garfagnana e Media Valle del Serchio, Livorno, Pistoia e Montagna Pistoiese e Terre di Pisa.

Presso lo spazio espositivo messo a disposizione all’interno dello stand di ENIT Italia da Toscana Promozione Turistica – l’Agenzia regionale per la promozione della Toscana sui mercati internazionali – una squadra di operatori plurilingue della Fondazione è impegnata fino a domenica 22 febbraio nel presentare l’offerta turistica integrata dell’Ambito, fornendo informazioni di dettaglio sulle molteplici esperienze che il territorio è in grado di offrire. L’attività di promozione si focalizza sulla valorizzazione di un modello di accoglienza che unisce il patrimonio storico-culturale della città di Livorno alle proposte culturali e naturalistiche, intercettando la domanda di un pubblico internazionale sempre più orientato verso un turismo esperienziale e sostenibile.

La scelta di presidiare il mercato tedesco risponde quelli che sono i flussi turistici regionali. La Germania si conferma infatti il secondo mercato estero per la Toscana e il primo per rilevanza all’interno dell’area UE, con una quota del 29,9% del mercato europeo complessivo. I dati relativi al 2024 certificano la solidità di questo legame, con flussi che hanno superato il milione di arrivi e raggiunto i 4,8 milioni di presenze, incidendo per il 12% sul totale degli stranieri che visitano la regione.

Un elemento di particolare interesse per le strategie di promozione della DMO riguarda il profilo del visitatore tedesco, caratterizzato da una permanenza media di 4,6 giorni, dato che supera sensibilmente la media europea di 3,7 giorni. Le preferenze di questo target si distribuiscono in modo trasversale tra il prodotto balneare, scelto dal 51,9% dei turisti, le città d’arte, che attraggono il 23,8%, e la campagna o collina, che registra l’11,4% delle preferenze.

L’Ambito Livorno, la cui offerta spazia da soggiorni urbani ricchi di storia e identità fino a percorsi outdoor nell’entroterra e collinari, si posiziona come destinazione ideale per intercettare queste abitudini di viaggio. La presenza a Monaco di Baviera consente dunque a Fondazione LEM di dialogare direttamente con un target adeguato alla sua offerta, promuovendo non solo la città ma l’intero sistema di esperienze collegate al territorio.

