Ginevra Eschiti è Miss Livorno e Miss QuiLivorno.it! Studentessa del corso di laurea magistrale in lingue e letterature straniere all’Università di Pisa, 24 anni, ha “superato” le altre concorrenti dell’edizione 2022 in una serata super colorata e ricca di emozioni. “Una vittoria del tutto inaspettata – dice – sono un’appassionata di moda, sfilate e soprattutto concorsi, ma davvero non mi aspettavo questo risultato”.

