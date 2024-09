I Bagni Lido riaprono il fine settimana. “Come una piazza sul mare”

Lo stabilimento sarà aperto ad ingresso libero e gratuito fino a fine novembre, tempo permettendo, dalle 10.30 alle 17.30 con un programma di eventi per il mese di ottobre mai proposto prima. Si inizia sabato 5 e domenica 6 ottobre. Non solo eventi, ovviamente si potrà accedere anche solo per una passeggiata, come in una piazza appunto, con in più la possibilità di usufruire di tanti servizi: "I tempi sono cambiati, orgogliosi di portare avanti il concetto di destagionalizzazione. Un ringraziamento particolare al Comune di Livorno, a Confesercenti e Confcommercio"

Dopo il successo dell’apertura primaverile, i Bagni Lido riaprono nei fine settimana autunnali. E lo fanno con l’intenzione di offrire alla città una piazza gratuita affacciata sul mare. “A nostro avviso la stagione balneare classica di 4 mesi è un concetto un po’ superato” spiega il vice direttore Nicola Ganni. “Vorremmo arrivare all’obiettivo di aprire 7-8 mesi l’anno – prosegue il direttore Michele Ganni – da metà marzo a metà novembre, nell’ottica di quella che dagli addetti ai lavori viene chiamata destagionalizzazione”. E allora che destagionalizzazione sia: lo stabilimento sarà aperto dalle 10.30 alle 17.30, ad ingresso libero e gratuito, per tutti i fine settimana fino a fine novembre, tempo permettendo, con un programma di eventi per il mese di ottobre mai proposto prima che strizza l’occhio a famiglie e bambine. Si inizia sabato 5 e domenica 6 ottobre con il Balloon Day: nella “piazza” dei Lido verranno installati due gonfiabili. Il cartellone di eventi culminerà giovedì 31 ottobre con la festa di Halloween, terza ciliegina sulla torta degli eventi 2024 considerando il Lido Summer Festival e la super festa del 25 aprile aperta a tutta la città che, detto per inciso, sarà riproposta anche il prossimo anno. Non solo eventi però. Ovviamente si potrà accedere anche solo per una passeggiata, come in una piazza appunto, con in più la possibilità di usufruire dei seguenti servizi: noleggio lettini e ombrelloni, servizio bar e self service attivi, servizi igienici, servizio docce calde. “Inoltre – riprende Nicola Ganni – gabbione disponibile gratuitamente per i bambini e per coloro che vorranno fare il bagno metteremo a disposizione una scaletta per facilitare la discesa a mare. Tengo a sottolineare a questo proposito che sarà una balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio”. “A mio avviso, oggi, uno stabilimento balneare – conclude l’amministratore delegato Riccardo Ganni – non può e non deve essere più gestito come 50 anni fa. E’ necessario “aprirlo” ad idee e iniziative come faremo noi riprendendo l’iniziativa Mare di inverno dell’ex assessore Nebbiai. Sappiamo che molto dipenderà dal meteo ma siamo orgogliosi di portare questo progetto. Un ringraziamento particolare al Comune di Livorno e alle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio”. E guardando poi alla sostenibilità ambientale, i Lido annunciano novità: “Stiamo progettando con i nostri tecnici l’installazione di un dissalatore e di un impianto di pannelli solari. Dopo la certificazione ISO 13009 vogliamo puntare ad ottenere altre certificazioni”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©