Il 5 giugno Il giardino filosofico dedicato a Wiggstein

Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3383764627. Il giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini

Il 5 giugno ore 21,15 all’ex cinema aurora Il giardino filosofico dedicato a Wiggstein. Filosofo atipico e per certi verso antifilosofico ci riporta ad un rapporto con il linguaggio come spregio e dei fatti e della verità. Il tractatus è un capolavoro logico in sette proposizioni, soltanto l’ultima delle quali è’ filosofica, su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Dopo i primi successi è sparito diventando maestro elementare; torna alla filosofia dopo 8 anni criticando anche la sua prima teoria e proponendoci i giochi linguistici. Il giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini; incontri rivolti a tutti sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano, la scommessa del giardino filosofico è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani in un circolo per giovani e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentare di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3383764627.

