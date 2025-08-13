Il Livorno Music Festival torna a illuminare l’estate: 200 artisti, 14 location e tanta musica

Dal 15 agosto al 7 settembre Livorno e la Toscana si riempiono di note con il Livorno Music Festival and Summer Academy: 26 concerti, 200 artisti da 30 Paesi, produzioni originali, giovani talenti e grandi maestri insieme in 14 location tra città, mare e isole, per un’estate di musica e cultura senza confini

di Martina Romeo

Dal 15 agosto al 7 settembre torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dai cittadini livornesi: il Livorno Music Festival and Summer Academy. Organizzato dall’Associazione Amici della Musica di Livorno, con il contributo e il sostegno di 22 partner, il festival musicale comprende ben 26 concerti, quasi tutti produzioni originali con una forte concentrazione di repertori da camera, i quali avranno luogo in quattordici diverse location. Tra queste, oltre ad alcuni dei luoghi più significativi della nostra città, anche trasferte a Suvereto, Pontedera e, per la prima volta, alle isole di Elba e Capraia. Una scelta mirata alla valorizzazione del territorio e al possibile incremento del turismo culturale.

“Nel quadro complessivo della visione che abbiamo della lunga estate livornese dedicata alla cultura, abbiamo sempre cercato di riempire i tasselli in modo da dare una visione uniforme e continuativa del mondo culturale locale. – apre la conferenza il sindaco Salvetti – Nei mesi di agosto e settembre abbiamo due elementi di riferimento: il ‘Mascagni Festival’ e il ‘Livorno Music Festival’, che quest’anno riesce a proporre un numero incredibile di appuntamenti, sia per quantità che per qualità. Questo festival tiene duro e questo è un segnale della validità della proposta e dell’impegno complessivo che c’è dietro. Complimenti alla forza organizzativa di Ceccanti e a tutti coloro che hanno aderito a questo evento”.

La formula del Festival prevede particolare riferimento ai giovani. Tra i 200 artisti protagonisti dell’edizione di quest’anno, infatti, oltre ai 60 artisti di fama internazionale e all’orchestra ospite di 50 elementi, più di 100 saranno giovani talenti under 25 italiani e stranieri provenienti da oltre 30 Paesi. Un vero e proprio passaggio di testimone tra generazioni di musicisti attraverso il confronto diretto sul palcoscenico e durante le lezioni. A conferma di ciò, parallelamente ai concerti, verranno svolti 29 corsi di alto perfezionamento strumentale e interpretazione musicale, ai quali prenderanno parte oltre 350 studenti.

“Uno degli elementi del Festival a cui dare grande risalto è il suo essere una vera e propria vetrina per i giovani. – tiene a sottolineare il presidente della Fondazione Livorno, Luciano Barsotti, importante sostenitore del Festival – Un qualcosa di importante per la nostra città, per il ruolo del nostro Conservatorio e per fare di Livorno un punto di ritrovo. Un approccio diverso rispetto a quello utilizzato da altri festival, un investimento sui giovani. Anche per questo per noi, come Fondazione, è sempre importante essere presenti a questa iniziativa”.

“Attraverso il Festival passa un importante messaggio. – interviene Claudio Capuano, direzione Promozione e Formazione Autorità di Sistema Portuale MTS – Il fatto di svolgerne parte in Fortezza Vecchia, al porto, non veicola solo l’apprezzamento per la musica, ma per quel messaggio che la musica porta sempre. La musica non ha bisogno di essere interpretata e quello che dà ognuno lo prende come ricchezza personale. Un po’ la stessa cosa di coloro che vanno per mare. Quest’ultimo e la musica sono, in qualche modo, molto simili. Quindi nel momento in cui noi sosteniamo un’iniziativa del genere, sappiamo di non star facendo solo pubblicità alla musica, ma anche al mare e alle sue attività. Un modo per promuoverlo anche ai più giovani”.

“Sono molto orgoglioso del ‘Livorno Music Festival’ – aggiunge Maurizio Baglini, collegato da remoto insieme a Roberto Molinelli – Non tutti riescono a coniugare didattica ed esposizione artistica in così pochi giorni. Il Festival è una vera e propria realtà che seguivo anche da lontano, Vittorio Ceccanti potrebbe benissimo essere definito un pioniere in questo senso”.

“Questo festival non ha mai avuto confini. – dichiara fiero il direttore artistico Ceccanti – Un aspetto importantissimo soprattutto in un momento socio-politico così difficile. Il ‘Livorno Music Festival’ cresce grazie alla fiducia e ai rapporti costruiti negli anni, ci tengo a ringraziare tutte le parti coinvolte”.

I biglietti dei concerti sono acquistabili direttamente sul luogo dell’evento negli orari precedenti l’inizio dello spettacolo come da informazioni specifiche a seconda della location, in prevendita online su Vivaticket e/o nei punti vendita della città segnalati al link https://livornomusicfestival.com/it/concerti/info-biglietti/. Per il programma completo e altre informazioni utili consultare il sito del festival www.livornomusicfestival.com.

