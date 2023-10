Il questore consegna le medaglie di commiato a 7 collaboratori andati in pensione

La mattina di martedì 10 ottobre, il questore Stellino ha salutato con la consegna delle medaglie di commiato sette preziosi collaboratori della questura di Livorno e dei commissariati di Rosignano e Piombino, andati in pensione per raggiunti limiti di età. Tanta commozione per tutti ed un ringraziamento profondo per l’apporto professionale ed umano lasciati in questa loro parentesi lavorativa. A ricevere la medaglia sono stati l’assistente Capo Tec. Coor. Elena Bonifazio, il commissario Paolo Di Paola, il Sov.C.Coo. Maurizio Caccavale e Marco Vallini, Sost.Com. Paolo Dotto, Sov. Capo Coo. Carmine Madera e l’Ass.Capo Coo. Claudia Rossi.

