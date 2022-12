Inaugurato il Motel Vespucci per viaggiatori on the road

Alcuni momenti della inaugurazione del Motel Vespucci

Realizzato nel centro direzionale dell'Interporto, il Motel si ispira alla Route 66 (anche negli arredi) ed è una struttura all'avanguardia con check in e check out fai da te. Contatti: 351 756 6785, mail [email protected], sito web motelvespucci.com

L’Interporto Toscano Amerigo Vespucci ha inaugurato il 15 dicembre il Motel Vespucci (Prima Strada, 57017 Collesalvetti LI). Realizzato nel centro direzionale dell’Interporto, accanto al Bar I Contadini, il Motel è una struttura ricettiva all’avanguardia per viaggiatori on the road. “Proprio così – spiega Claudio Bertini, direttore tecnico dell’Interporto e amministratore unico della ITAV Service, la società di servizi dell’Interporto – il Motel si ispira alla Route 66 americana. Anche negli arredi. E’ infatti un Motel pensato per viaggiatori-lavoratori e viaggiatori-turisti, basti pensare che si trova a 5 minuti da Livorno e a circa 20 dall’aeroporto di Pisa. L’altra sua particolarità è che vi si accede in maniera automatizzata”. Composto da 13 camere, tra singole oppure doppie e 4 mini appartamenti, il check in e check out si effettuano infatti da pc o smartphone attraverso il sito web https://motelvespucci.com. Una volta completata la procedura di check in il viaggiatore riceve un codice apriporta. Insomma, il check in è fai da te. “Il Motel – prosegue Bertini – è di fatto operativo da ieri (15 dicembre, ndr) e per il 2023 abbiamo già molte richieste. Riteniamo che questa struttura possa accrescere la fruibilità di tutto la città interportuale così come del territorio circostante”. E poi non mancano i servizi come parcheggio gratuito, aria condizionata, sportello bancomat e free wi-fi, oltre alla possibilità di stipulare convenzioni aziendali. Alla cerimonia di inaugurazione del Motel Vespucci erano presenti, oltre al direttore Bertini, Raffaello Cioni e Rocco Nastasi rispettivamente amministratore delegato e presidente dell’Interporto Toscano Amerigo Vespucci, gli operatori, e il sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini. “L’inaugurazione del Motel – spiega il primo cittadino – rappresenta un ulteriore passo verso una logistica di qualità al servizio delle aziende e del territorio. A questo proposito tengo inoltre a sottolineare lo stretto legame che si è venuto a creare tra le imprese dell’Interporto e la realtà colligiana, in particolare con la frazione di Guasticce. Un legame che deve continuare ad esistere in una ottica di espansione”.

