Incontro gratuito sulla riforma fiscale 2024 e rinnovo Ccnl Terziario

Il 7 maggio alle 14:30 Confcommercio Livorno e Cefor Seac invitano le imprese all'incontro formativo in Camera di commercio. L'introduzione sarà a cura di Francesca Marcucci, presidente della Confcommercio provinciale

Il 7 maggio alle 14:30 in Camera di Commercio Maremma e Tirreno incontro gratuito sulla Riforma Fiscale 2024 e Rinnovo CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. Durante l’incontro il dott. Paolo Chizzola, responsabile Centro Studi Fiscali Seac affronterà il tema del Concordato Preventivo, nuovo strumento di compliance, e in particolar modo dei soggetti interessati, della metodologia per l’elaborazione della proposta di concordato, degli effetti dell’accettazione della proposta di concordato, nonché della valutazione delle opportunità e dei benefici dello strumento. Stefania Milazzo, consulente del lavoro e responsabile paghe Centro Impresa Online srl Confcommercio, parlerà invece del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro della distribuzione, del terziario e dei servizi, sottoscritto di recente da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil e che ha validità dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2027. L’introduzione sarà a cura di Francesca Marcucci, presidente della Confcommercio provinciale. Gli organizzatori invitano le imprese a cogliere questa opportunità di aggiornamento e formazione. Per ulteriori informazioni e per confermare la partecipazione, contattare il numero 0586.1761059.

Condividi:

Riproduzione riservata ©