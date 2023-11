(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Ascolta che storia. Letture ad alta voce per bambini in biblioteca

Doppio appuntamento: venerdì 1 e martedì 5 dicembre. Per partecipare basta essere puntuali. Non è necessaria la prenotazione. L’attività è gratuita. Si ricorda che l’iniziativa è promossa da Comune di Livorno in collaborazione con coop.Itinera

di Giacomo Niccolini

Tornano a partire da venerdì 1 dicembre gli appuntamenti dedicati alla lettura ad alta voce in biblioteca rivolti alle bambine e ai bambini ed ai loro genitori (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma completo degli appuntamenti).

Il progetto promosso da coop. Itinera in collaborazione con il Comune di Livorno prevede dei momenti di lettura da parte degli operatori bibliotecari durante l’orario di apertura delle strutture.

Per tutto il mese di dicembre il programma prevede: il venerdì pomeriggio alle 17 letture in biblioteca dei Ragazzi a villa Fabbricotti, martedì pomeriggio ore 15.30 letture in biblioteca N. Stenone in via Stenone a Shangai. Durante gli incontri bambini e bambine saranno accolti con letture divertenti, originali.

I libri scelti per questo mese invernale saranno tutti a tema con il bianco della neve; sono stati selezionati accuratamente dallo staff degli operatori Itinera e sono stati pensati per un pubblico ampio di bambini dai piccolissimi alle scuole primarie.

Di seguito i primi due appuntamenti:

– venerdì 1 dicembre ore 17.00 in biblioteca dei Ragazzi a villa Fabbricotti lettura di “Giulio coniglio e la neve” di Nicoletta Costa, Panini e altre storie…

– martedì 5 dicembre ore 15.30 in biblioteca N. Stenone a Shangay sarà protagonista “ La piccola storia dei bambini di neve” di Sibylle Von Olfers, Pulce e altre storie…

Per partecipare basta essere puntuali. Non è necessaria la prenotazione. L’attività è gratuita. Si ricorda che l’iniziativa è promossa da Comune di Livorno in collaborazione con coop.Itinera.

Per informazioni: Biblioteca dei Ragazzi, Villa Fabbricotti, tel. 0586-824524, [email protected]. Biblioteca N. Stenone, via N. Stenone 14, tel. 0586 440524, [email protected].

