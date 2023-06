(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Biblioteca al Mare, riparte martedì 13 giugno il servizio di prestito gratuito

E' possibile consultare la locandina dell'iniziativa cliccando sul bottone in alto sopra al titolo

Il servizio, gratuito e accessibile a tutti, sarà attivo il martedì e il venerdì dalle 11,00 alle 16,00 e continuerà fino al 12 settembre. Al calendario di Biblioteca al Mare si accompagna un piccolo cammeo di appuntamenti NpL

Il presidio esterno della Biblioteca Labronica, conosciuto ormai come Biblioteca al Mare, riparte martedì 13 giugno nello spazio antistante lo stabilimento balneare Onde del Tirreno. Il servizio, gratuito e accessibile a tutti, sarà attivo il martedì e il venerdì dalle 11,00 alle 16,00 e continuerà fino al 12 settembre. Anche per la stagione balneare 2023 infatti la biblioteca comunale, in collaborazione con la Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche torna a realizzare il servizio di prestito bibliotecario al mare. Per l’occasione sarà attivato uno scaffale dove sarà possibile trovare titoli per adulti, ragazzi e bambini: ultime novità, narrativa fantasy, gialli, classici, sia in lingua italiana che in lingua inglese. Il servizio, completamente gratuito, torna a valorizzare e sottolineare l’importanza della funzione della biblioteca che ogni giorno svolge il proprio ruolo di struttura pubblica di servizio alla cittadinanza. E’ così che questo luogo culturale cerca una osmosi con la cittadinanza, rompendo gli argini degli edifici e immettendosi negli spazi aperti, favorendo la diffusione della lettura e sviluppando rapporti sempre più inclusivi con il territorio. Bibliotecari esperti offriranno informazioni relative al sistema bibliotecario di Livorno e della sua provincia, fornendo consulenza bibliografica individuale e orientando gli utenti alla conoscenza delle varie sedi della biblioteca. Nell’occasione sarà fatta la tessera per il prestito dei libri, gratuita e valida in tutte le sedi della Biblioteca Labronica, e previa rilascio del proprio indirizzo mail, sarà consentito l’accesso alla piattaforma MLOL, la biblioteca digitale accessibile per tutti, che consente gratuitamente la lettura e il prestito online di quotidiani, ebook, video e audiolibri. Al calendario si accompagna un piccolo cammeo di appuntamenti NpL, dove i volontari dell’associazione leggeranno ad alta voce libri selezionati per essere adeguati alle competenze di bambini in età prescolare. Le letture, che costituiscono un’importante esperienza per lo sviluppo cognitivo del bambino sono promosse dall’Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e il Centro della Salute del Bambino.

Calendario della Biblioteca al Mare 2023 orario 11,00-16,00

giugno:13-16-20-23-27-29

luglio: 4-7-11-14-18-21-25-27

agosto: 1-4-8-11-18-22-25-29

settembre: 5-8-12

Calendario degli appuntamenti NpL con orario variabile

20 giugno ore 15,00-16,00

4-18 luglio ore 11,00-12,00

1-22 agosto ore 11,00-12,00

5 settembre ore 15,00-16,00

L’accesso al servizio di prestito e agli appuntamenti NpL è libero e accessibile a tutti.

Per informazioni:

Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi

tel. 0586824530

[email protected]

Condividi: