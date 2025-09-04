Chiusura della rassegna “La Bella Estate – I Mestieri del Cinema”

L’ultimo appuntamento è in programma domani, venerdì 5 settembre alle ore 18.30, nel parco di Villa Maria, con i documentaristi Livia Giunti e Francesco Andreotti, autori del film “Love is All. Piergiorgio Welby, autoritratto”

Si avvia alla conclusione la rassegna dedicata ai mestieri del cinema, promossa dal Comune di Livorno e Biblioteca Labronica “F.D.Guerrazzi” e organizzata dalla Cooperativa Itinera. L’iniziativa, composta da otto incontri, ha offerto al pubblico l’opportunità di scoprire il mondo del cinema attraverso le parole di chi lo vive ogni giorno. Attori, costumisti, truccatori e critici si sono alternati nello spazio allestito nel parco di Villa Maria, raccontando la loro professione e ciò che avviene dietro le quinte di un set cinematografico.

L’ultimo appuntamento è in programma domani, venerdì 5 settembre alle ore 18.30, nel parco di Villa Maria, con i documentaristi Livia Giunti e Francesco Andreotti, autori del film “Love is All. Piergiorgio Welby, autoritratto”. Da sempre impegnati su tematiche sociali, i due registi dialogheranno con il pubblico sul valore del cinema documentario. A introdurli Alessio Porquier, direttore artistico del FIPILI Horror Festival.

“Quello che mi affascina di più del documentario – ha raccontato Livia Giunti in una intervista – è la possibilità di intrecciare due storie: quella di chi si racconta e quella di chi decide di raccontare. È proprio il punto di vista dell’autore a rendere così avvincente e intenso il cinema del reale”.

La serata proseguirà alle 21.30 presso l’Arena Fabbricotti, dove sarà proiettato il documentario. L’opera, dal forte taglio artistico, ricostruisce la vita di Welby attraverso un raffinato montaggio di fotografie, autoritratti, dipinti e vecchi filmati familiari in VHS. Non è un film sulla sua morte, ma il primo a restituirne un ritratto umano e intimo, concentrato sulla sua vita. L’evento è realizzato in collaborazione con Cinema Teatro 4 Mori e Fipili Horror Festival.

Condividi:

Riproduzione riservata ©