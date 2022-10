Giovedì 27 incontro con gli insegnanti: la collezione d’arte e le proposte educative per le scuole

Per informazioni: coop.Itinera tel.0586/894563 da lunedì a venerdì 9.00-13.00/15.00-18.00 oppure inviare una mail a [email protected]

Appuntamento per tutti gli insegnanti interessati a visitare le bellissime sale espositive della Fondazione Livorno situata in piazza Grande 23. Con l’avvio del nuovo anno scolastico la Fondazione in collaborazione con la cooperativa Itinera ha il piacere di presentare le nuove offerte educative elaborate per questo anno scolastico e con l’occasione la preziosa collezione di opere d’arte custodita negli spazi della sede: una raccolta ampia e di grande pregio composta da dipinti, sculture ed opere grafiche, attraverso le quale è possibile ripercorrere le principali vicende artistiche artistici che hanno interessato Livorno, soprattutto nel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento: dal movimento divisionista, al Gruppo Labronico, alla pittura futurista ed astrattista. Attualmente la Fondazione ospita inoltra la mostra “La Beata Riva. Gino Romiti e lo spiritualismo a Livorno. Protagonisti e Cenacoli tra la Scuola di Guglielmo Micheli, il Caffè Bardi e Bottega d’Arte” oltre 80 opere, dedicate a Gino Romiti e al cenacolo divisionista e simbolista formatosi nella Livorno tra il primo e il secondo decennio del XX secolo.

Giovedì 27 ottobre alle ore 17 si svolgerà una presentazione riservata agli insegnanti delle scuole dall’infanzia alle secondarie di secondo grado

Partecipazione gratuita prenotazione obbligatoria anticipata entro martedì 26 ottobre compilando l’apposito modulo scaricabile sul sito di Itinera www.itinera.info oppure inviando una mail a [email protected] vi sarà inviato. Posti limitati.

Si ricorda che tutti le visite guidate ed i laboratori per le scuole sono gratuiti.

