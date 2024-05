La comunicazione aumentativa alternativa: proposte di lettura in biblioteca

Appuntamento giovedì 30 maggio alle 17,30 nella Sala conferenza dei Bottini dell’Olio, piazza del Luogo Pio. Per info: [email protected] cell.3802482320

Nell’ambito del “Maggio dei Libri” campagna nazionale che invita a promuovere i libri e la lettura coop. Itinera promuove un incontro aperto a tutti e tutte dedicato all’approfondimento del tema della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA); termine utilizzato per descrivere l’insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie che facilitano e aumentano la comunicazione in persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi, soprattutto il linguaggio orale e la scrittura.

Durante l’incontro interverrà Sandra Biasci presidente della Consulta Comunale delle Associazioni e dell’Associazione Autismo Livorno e Cecilia Caleo bibliotecaria della coop.Itinera e coordinatrice di iniziative di promozione della lettura sia per adulti che per bambini e bambine. Saranno presentati e illustrati i libri scritti nei simboli della CAA realizzati per la promozione di spazi culturali di ambito locale e regionale e saranno illustrate le proposte di lettura presenti nella Biblioteca Labronica F.D Guerrazzi.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Cultura accessibile, promosso all’interno del bando Barriere, finanziato dal PNRR e ottenuto dal Comune di Livorno, per intervenire sul concetto di “barriera” e comprendere gli elementi che possono essere causa di limitazioni nella fruizione dei luoghi della cultura, fisici, cognitivi e sensoriali.

Chi può partecipare? tutti colori interessati all’argomento (giovani, insegnanti, adulti, genitori). Accesso gratuito

Per informazioni: [email protected] cell.3802482320

Condividi:

Riproduzione riservata ©