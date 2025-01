Le cooperative Archeologia e Itinera si aggiudicano un appalto per la valorizzazione dei Musei Nazionali di Pisa

Le cooperative Archeologia di Firenze e Itinera di Livorno annunciano con entusiasmo l’aggiudicazione di un importante appalto volto alla valorizzazione e promozione dei Musei Nazionali di Pisa. Questo nuovo progetto rappresenta un passo significativo nella diffusione e nella fruizione del patrimonio culturale della città, grazie a un approccio educativo e laboratoriale capace di coinvolgere visitatori di ogni età. L’offerta culturale proposta mira a rendere l’esperienza museale unitaria e organica, pur rispettando le peculiarità e le specificità di ciascuno dei quattro musei coinvolti. Grazie alla loro straordinaria varietà, i Musei Nazionali di Pisa costituiscono una risorsa educativa e culturale unica, in grado di offrire spunti ricchi e diversificati.

Ecco il dettaglio delle attività previste:

Museo delle Navi di Pisa La cooperativa Archeologia, avendo già partecipato alle attività di scavo, messa in sicurezza e restauro delle navi e dei reperti, metterà a disposizione il proprio know-how per la progettazione e realizzazione di laboratori sui materiali dello scavo e sulle tecniche di recupero e conservazione. Questi laboratori, concepiti come una vera e propria “Scuola di Archeologia”, permetteranno ai partecipanti di apprendere la storia attraverso l’osservazione e l’analisi dei materiali archeologici.

Museo di San Matteo Le attività laboratoriali presso il Museo di San Matteo si focalizzeranno sulle tecniche artistiche e sui materiali, con il supporto di storici dell’arte e restauratori. I ragazzi potranno cimentarsi nella riproduzione di tecniche antiche e approfondire tematiche iconografiche e iconologiche attraverso l’osservazione di opere, costumi e dettagli.

Museo Nazionale di Palazzo Reale Il Palazzo Reale offrirà un contesto perfetto per laboratori sulla ritrattistica e gli attributi del potere, la storia del costume e dell’arredo, e la tecnica dell’arazzo. La gipsoteca, inoltre, rappresenterà un’opportunità unica per approfondire le tecniche di disegno, con il supporto di storici dell’arte e restauratori.

Certosa di Calci La Certosa di Calci sarà al centro di un’esperienza che esplorerà la vita monastica e il ricco apparato decorativo del complesso. Attraverso l’uso di strumenti tecnologici come tablet, gli educatori guideranno i partecipanti alla scoperta di significati e simbologie, illustrando la struttura funzionale della Certosa e i suoi straordinari dettagli artistici.

Questo progetto sottolinea l’importanza di un approccio integrato e innovativo nella valorizzazione del patrimonio culturale. Le cooperative Archeologia e Itinera, con la loro esperienza e professionalità, si impegnano a rendere i Musei Nazionali di Pisa non solo luoghi di conservazione, ma anche laboratori di crescita culturale e personale.

