Mostra Banksy. Fine settimana tra lezioni di street art, visite guidate fisse e libri

Dopo aver raggiunto e superato la soglia dei diecimila visitatori prosegue con successo al Museo della Città il programma di iniziative per valorizzare la mostra Banksy Realismo Capitalista - An Unauthorized Exhibition. Info e prenotazioni: [email protected]

Dopo aver raggiunto e superato la soglia dei diecimila visitatori, prosegue con successo al Museo della Città il programma di iniziative per valorizzare la mostra Banksy Realismo Capitalista – An Unauthorized Exhibition. Il prossimo fine settimana inaugura il ciclo degli incontri con autori contemporanei di rilievo legati al mondo dell’arte: sabato 21 gennaio alle ore 18 presso la Sala del Grande Rettile del Museo Marco Riccomini presenterà il suo libro Un breve incanto, dizionario semiserio del mercato dell’arte (La nave di Teseo, 2021). Introduce Valentina La Salvia (Coop. Itinera). Il libro è un “glossario” che introduce con leggerezza e umorismo il mondo dell’arte e del collezionismo, una raffinata “jungla” in cui dominano rituali propri e un lessico spesso incomprensibile ai non addetti ai lavori

Costo: ingresso con il biglietto della mostra, consigliata la prenotazione a [email protected]

Domenica 22 gennaio alle ore 15:00, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Labronica – Sezione Bottini dell’Olio, si terrà il primo incontro con Arte in tasca – Lezione di street art, un approfondimento di circa due ore sull’arte urbana e i suoi illustri predecessori curato e svolto da uno storico dell’arte esperto di street art della Coop Itinera. Oggetto dell’incontro (che comprende anche una visita in mostra a cura dello stesso docente) sarà il fil rouge che dall’antichissima arte rupestre arriva sino alle più sorprendenti espressioni figurative commissionate nei luoghi aperti delle nostre città

Costo lezione: 12 euro; se si desidera effettuare anche la visita guidata finale occorre acquistare in aggiunta il biglietto ridotto della mostra da 8 euro. La lezione verrà attivata con un minimo di 8 iscritti; info e prenotazioni: [email protected]).

Sempre domenica 22 alle ore 15:00 partirà il primo Street art tour con Uovo, un’ora di passeggiata nei quartieri storici della città per scoprire l’arte di strada insieme alle guide esperte di Uovo alla Pop

Costo: intero 8 euro; gratis fino a 6 anni; ridotto 6 euro presentando il biglietto di ingresso alla mostra; info & prenotazioni: 3472942240; [email protected]).

Visite guidate fisse del weekend alla mostra Banksy. Realismo Capitalista:

sabato 21 gennaio ore 17:00

domenica 22 gennaio ore 11:00 e 17:00

costo: 2,50 euro + biglietto della mostra; info & prenotazioni: [email protected])

Gli eventi della settimana sono organizzati dal Comune di Livorno e coordinati da Coop Itinera in collaborazione con Coop. Agave, CoopCulture, Uovo alla Pop.

Banksy Realismo Capitalista

Mostra prodotta e organizzata da Comune di Livorno e Associazione MetaMorfosi

Dal 17 dicembre 2022 al 19 marzo 2023

Museo della Città di Livorno Polo Culturale Bottini Dell’Olio Piazza del Luogo Pio 19, Livorno

Museo della Città

https://www.museodellacittalivorno.it/

tel.0586 824551

orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10:00 – 20:00

sabato e la domenica 10:00 – 22:00

Biglietti:

€ 12,00 intero

€ 8,00 ridotto

€ 2,00 ridotto scuole

Visite guidate per gruppi precostituiti:

max 25 persone € 50

Visite guidate a orario fisso € 2,50

INFO e PRENOTAZIONI: [email protected]

Condividi: