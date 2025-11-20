La Polizia Locale presenta due nuovi veicoli per i rilievi degli incidenti

Il comandante Orlando: "Da gennaio ad oggi abbiamo registrato 1.400 incidenti di cui 800 con feriti e 9 mortali. Dotare il Corpo di questi veicoli era fondamentale"

Presentati dalla Polizia Locale in piazza del Municipio due nuovi veicoli pensati per migliorare le operazioni di rilievo in caso di incidenti stradali. I mezzi, due Toyota Proace City Verso, sono dotati di un ufficio mobile nella parte posteriore, di un display luminoso posizionato sul tettuccio in grado di mostrare fino a 200 messaggi e possono trasportare fino a tre agenti incluso il conducente. Durante la presentazione, il comandante della Polizia Municipale Joselito Orlando ha fatto il punto sugli incidenti in città. Da gennaio a oggi ne sono stati registrati circa 1.400 di cui 800 con feriti, 11 con prognosi riservata e 9 mortali; 35 i sinistri provocati da guida in stato di ebbrezza e una dozzina da guida sotto effetto di sostanze stupefacenti; 26 i casi di omissione di soccorso; 133 i minorenni coinvolti. “Noi ci occupiamo del 90% di questi interventi – ha commentato Orlando – Si tratta di dati allarmanti”. “Anche se in calo rispetto allo scorso anno” ha sottolineato l’assessora Viola Ferroni. “Dotare il Corpo di questi due veicoli – ha infine aggiunto il comandante – era fondamentale per permettere al nostro personale di operare con maggiore sicurezza. I due mezzi saranno destinati al nucleo motociclisti e al nucleo pronto intervento”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©