Livorno-Montespaccato. Le formazioni ufficiali

Fischio d'inizio alle 14,30 allo stadio Armando Picchi. Gli uomini di Esposito se la vedranno contro la formazione del Montespaccato

L’undici di Esposito torna tra le mura amiche del Picchi e lo fa per affrontare la formazione dei laziali del Montespaccato ultimi in graduatoria nel girone E a quota 23 punti (clicca qui per consultare la CLASSIFICA).

Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni, Greselin, Luci, Pecchia; Bruzzo, El Bakhtaoui; Lucatti. A disposizione: Fogli, Bamba, G. Neri, Lucarelli, Giuliani, Frati, Belli, Camara, Lo Faso. All. Esposito

Montespaccato (4-3-3): Tassi; De Marchis, Anello, Corelli, Bruno; Cerone, Tataranno, La Zazzera: Vitelli, Calì, Bosi. A disposizione: Di Maio, Maugeri, Pollace, Bianchi, Attili, Nanci, Mascella, Sayari Kais, Pesarin. All. Bussone

Arbitro: Isoardi di Cuneo

Condividi: