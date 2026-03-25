Mariarosaria e Maurizio sposi, ponte di sciabole sulla scalinata del Comune

Prima il rito celebrato dal prefetto Dionisi, amico della coppia, poi la suggestiva scenografia all'uscita. "All’inizio e alla fine viene chiesto "un bacio per entrare" e "un bacio per uscire" con il suono delle lame che si toccano e accompagnano il passaggio. Una piccola sciabolata finale sulla sposa le dà il benvenuto nella famiglia della Marina. La Sala delle Cerimonie è davvero meravigliosa e il discorso di Giancarlo è stato bellissimo"

Non capita tutti i giorni di assistere al cosiddetto “ponte di sciabole” dopo un matrimonio. È quello che è successo sabato 21 marzo quando la dottoressa Mariarosaria Liscio, psicologa, e il capitano di fregata Maurizio Sonzogni, capo dipartimento genio della Marina in servizio all’Accademia Navale, originari di Varese, che ringraziamo per la disponibilità, hanno detto sì dopo 18 anni insieme scegliendo di farlo nella città che è diventata la loro casa. Un’unione celebrata in Comune dal prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, amico della coppia, che ha reso il momento ancora più solenne. “La scelta è stata naturale, siamo amici del prefetto e di sua moglie. E poi la Sala delle Cerimonie è una location davvero meravigliosa” racconta Mariarosaria. E’ all’uscita da Palazzo Civico che la giornata si è trasformata in qualcosa di davvero speciale: un corridoio di lame incrociate sulla scalinata del Comune formato dai colleghi di Maurizio in divisa. “Sapevamo del ponte ma non immaginavamo fossero così tanti”, proseguono. A spiegare il significato del rito è lo sposo: “È una tradizione che si fa all’uscita della cerimonia. Gli sposi passano sotto questo ponte formato dalle sciabole incrociate. All’inizio e alla fine viene chiesto ‘un bacio per entrare’ e ‘un bacio per uscire’. Poi c’è il suono delle lame che si toccano e accompagnano il passaggio”. Un momento carico di simboli, che si chiude con un gesto ironico e benaugurante: “C’è anche una piccola sciabolata sulla sposa per darle il benvenuto nella famiglia della Marina”. Anche il rito civile ha lasciato il segno. “Il discorso di Giancarlo è stato bellissimo – conclude la sposa – ha parlato di noi, della nostra vita, delle nostre abitudini. Tutti sono usciti dicendo quanto fosse stato emozionante”.

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