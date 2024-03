Motociclista della polizia municipale spinto a terra

Due screenshot tratti dal video divise.nel.cuore

La scena è stata ripresa in un video pubblicato su divise.nel.cuore, che sta girando nelle ultime ore, durante il tragitto dei sostenitori della squadra Massese alla stazione dopo la partita al campo Magnozzi in via Orlando contro la Pro Livorno Sorgenti

Motociclista della polizia municipale spinto a terra. La scena è stata ripresa in un video pubblicato su divise.nel.cuore che sta girando nelle ultime ore: una persona si avvicina all’agente fermo all’incrocio tra via delle Sorgenti e via Donnini e con una spinta alla moto gli fa perdere l’equilibrio facendolo cadere, fortunatamente, senza gravi conseguenze. Il video in questione riprende i sostenitori della squadra Massese che vanno alla stazione dopo la partita al campo Magnozzi in via Orlando contro la Pro Livorno Sorgenti.

