Nella prima foto il progetto completo (il ponte e le due piazze); nelle successive le schede tecniche e il carrello che trasporterà l'impalcato via mare

"Dopo il varo in estate, è verosimile possa entrare in funzione entro fine anno". In esclusiva per QuiLivorno.it, parla il progettista Andrea Cecconi. Lungo 54 metri e largo 22, dopo 5 giorni di navigazione arriverà su una chiatta fino alla foce (preventivamente dragata) e qui posizionato sulle fondazioni con un sistema di quattro carrelli telecomandati. Le due spalle di fondazione saranno rivestite con pietre recuperate dal vecchio "Tre Ponti" abbattuto. Le due rampe di accesso saranno in lieve salita, necessaria per garantire l’altezza netta richiesta dalla piena idraulica duecentennale