Orientamento 2023. Liceo Enriques, dove la tradizione si rafforza con l’innovazione

Il polo dell'istruzione scientifica di più antica tradizione a Livorno ha festeggiato il suo centesimo anno di vita (1923-2023). Le date degli Open Day sono: 18 novembre, 3 dicembre, 17 dicembre e 13 gennaio 2024. Per informazioni: [email protected]

a cura della prof.ssa Doria Miotto

Il Liceo Federigo Enriques, che in questo anno ha festeggiato il suo centesimo anno di vita (1923-2023), è il polo dell’istruzione scientifica di più antica tradizione a Livorno, ma anche una istituzione formativa che negli ultimi decenni si è rinnovata profondamente, affrontando le sfide di un mondo in continuo cambiamento. Questa scuola offre allo studente l’opportunità di valorizzare e sviluppare le proprie attitudini e potenzialità, motivandolo allo studio e suscitando curiosità e interesse per la cultura, declinata in tutti i suoi ambiti. Al centro del suo progetto didattico-pedagogico ci sono da sempre la promozione della crescita culturale degli studenti e della loro capacità di misurarsi con la complessità, l’educazione alla responsabilità e alla cittadinanza consapevole, la formazione di un adeguato metodo di studio e degli strumenti cognitivi necessari sia per scegliere la strada migliore al termine del ciclo di studi sia per affrontare con sicurezza gli studi universitari e il mondo del lavoro.

Le offerte del liceo:

Liceo scientifico

Liceo scientifico potenziamento cambridge

Liceo scientifico potenziamento architettura e design

Liceo scientifico opzione scienze applicate

Liceo scientifico indirizzo sportivo

Curvatura +lab biennio

Liceo linguistico potenziato europeo e orientale

Liceo linguistico potenziato igcse

I LICEI SCIENTIFICI

LICEO SCIENTIFICO, una preparazione a 360°

Attraverso questo percorso gli alunni acquisiscono un bagaglio di competenze ampio e trasversale che comprende un’approfondita preparazione scientifica e un’ampia formazione culturale umanistica, nonché un’educazione al ragionamento scientifico-matematico, logico-linguistico, storico-critico.

LICEO SCIENTIFICO POTENZIAMENTO CAMBRIDGE

L’organizzazione di moduli orari aggiuntivi nel percorso del liceo scientifico per lo studio di alcune materie in lingua inglese (English as a second language, Geography, History, Biology, Maths, History, Physics, Latin) permette, oltre ad un approfondimento della lingua, il conseguimento di certificazioni riconosciute IGCSE, perché il Liceo Enriques è riconosciuto come Cambridge Examination School.

LICEO SCIENTIFICO POTENZIAMENTO ARCHITETTURA E DESIGN

Con l’integrazione di moduli orari di Disegno e Storia dell’Architettura e Design, al percorso del liceo scientifico si determina un approfondimento dello studio e dell’interpretazione critica di espressioni formali e volumetriche di oggetti e architetture con particolare attenzione al territorio.

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Si caratterizza per l’impronta scientifico-sperimentale, per l’aumento delle ore destinate alle scienze naturali (biologia, chimica e scienze della Terra), per l’informatica, come disciplina a sé stante per tutto il corso di studi, per la mancanza del latino. L’acquisizione di competenze particolarmente avanzate nell’ambito scientifico-tecnologico e il supporto di una strutturata attività laboratoriale, rappresentano in questo percorso il giusto connubio tra la cultura del “sapere” e del “saper fare”.

LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO

Questo indirizzo, inserito nel percorso del Liceo scientifico, oltre a dare molto spazio allo studio della matematica, della fisica e delle scienze naturali, consente un approfondimento delle scienze motorie, lo studio delle discipline sportive e l’acquisizione di conoscenze nel campo del diritto e dell’economia dello sport. Convenzioni e Protocolli di Intesa tra il Liceo e il Coni Regionale e numerose Federazioni Sportive del territorio e regionali (Atletica leggera, Scherma, Nuoto, Basket, Vela, Rugby…) permettono lo studio delle conoscenze e l’approfondimento verso discipline sportive diverse e in alcuni casi poco conosciute dagli studenti.

Novità: CURVATURA +LAB

A partire dall’a.s. 2024-’25, il quadro orario del biennio di una classe per ciascuno degli indirizzi Liceo scientifico, Liceo scientifico Opzione Scienze applicate e Liceo scientifico Indirizzo sportivo si arricchirà di un’ora di scienze e/o fisica per consentire una maggiore didattica laboratoriale.

LICEO LINGUISTICO POTENZIATO

EUROPEO (inglese, spagnolo, francese)

ORIENTALE (inglese, cinese, spagnolo)

Il Liceo Linguistico Potenziato, nelle due curvature europea e orientale, prevede un aumento delle ore dedicate allo studio delle tre lingue straniere attraverso il potenziamento dell’inglese durante tutto il corso di studi, della seconda lingua nel biennio e negli ultimi due anni, e della terza lingua fino alla terza classe.

LICEO LINGUISTICO POTENZIATO IGCSE

All’aumento del monte orario dedicato allo studio delle lingue straniere si affianca, ripercorrendo la tradizione del liceo scientifico con potenziamento internazionale I.G.C.S.E. (maturità internazionale), l’opzione del Liceo Linguistico Potenziato IGCSE (Percorso Cambridge). Tale percorso prevede l’utilizzo dell’inglese come lingua veicolare per l’insegnamento, in moduli extra-curricolari, di discipline linguistiche e non, ampliando nel biennio il numero delle lingue studiate con l’inserimento del francese come quarta lingua di studio (French as a second language) e consentendo l’internazionalizzazione del diploma.

PER LE CLASSI TERZE DEI LICEI SCIENTIFICI POTENZIAMENTO E ORIENTAMENTO “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”

Il Liceo Enriques è l’unico Liceo Scientifico nella Provincia di Livorno individuato dal MI a sperimentare il percorso di Potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura Biomedica” in rete con altri licei nazionali. La prospettiva del percorso è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali in ambito sanitario. La sperimentazione è indirizzata agli studenti delle classi terze dei licei scientifici, ha una durata triennale per un totale di 150 ore ed una struttura flessibile definita a livello nazionale che si articola in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale. Ogni anno gli studenti partecipano a 50 ore di lezione (di cui 30 riconosciute come PCTO): 20 ore tenute dai docenti di biologia, 20 ore dai medici indicati dagli ordini provinciali, 10 ore con visite a strutture sanitarie o laboratori di analisi, partecipazioni a conferenze, attività laboratoriali con studio di “casi” presso i laboratori del Liceo, tutte attività organizzate in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali. A conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento è previsto l’accertamento delle competenze acquisite tramite la somministrazione di un test nazionale.

LE OPPORTUNITÀ PER CONOSCERE IL LICEO ENRIQUES

OPEN DAY

Per assistere alla presentazione dell’offerta formativa

Con prenotazione sul sito liceoenriques.edu.it

SABATO 18 NOVEMBRE ore 15.00 LICEI SCIENTIFICI*

ore 16.00 LICEO LINGUISTICO



DOMENICA 3 DICEMBRE ore 10.00 LICEI SCIENTIFICI*

ore 11.00 LICEI SCIENTIFICI*



DOMENICA 17 DICEMBRE ore 10.00 LICEI SCIENTIFICI*

ore 11.00 LICEO LINGUISTICO

SABATO 13 GENNAIO ore 15.00 LICEI SCIENTIFICI*

ore 16.00 LICEI SCIENTIFICI*

Licei Scientifici*:

· Tradizionale

· Potenziamento Cambridge

· Potenziamento Architettura e Design

· Opzione Scienze Applicate

· Indirizzo Sportivo

· Curvatura +LAB

CURIOSANDO PER L’ENRIQUES

Laboratori pomeridiani dedicati ai ragazzi per sperimentare e immaginarsi al Liceo

Con prenotazione sul sito liceoenriques.edu.it

15.00-15.45

15.45-16.30

Lunedì 20/11 filosofia scienze

Mercoledì 22/11 matematica inglese

Lunedì 27/11 francese storia dell’arte

Martedì 28/11 cinese filosofia

Lunedì 4/12 latino fisica

Martedì 5/12 scienze motorie inglese

Martedì 12/12 latino fisica

Giovedì 14/12 scienze cinese

Per informazioni: [email protected]

