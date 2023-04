Consigli di Zona, ecco le graduatorie provvisorie

Hanno votato in circa quattromila. La soddisfazione di Salvetti e Camici. Si precisa che la Commissione Tecnica si esprimerà sui reclami o contestazioni relativi all'esito delle elezioni pervenuti entro 7 giorni dalla pubblicazione (11.4.2023), entro i successivi 7 giorni lavorativi (20.4.2023), come previsto all'art.8, comma 5 del Regolamento dei Consigli di Zona

“Hanno votato in circa 4000. Davvero un buon risultato, trattandosi dell’inizio del percorso dei nuovissimi Consigli di Zona. Mi ritengo soddisfatto”. Così, con entusiasmo, il sindaco Luca Salvetti commenta i risultati delle elezioni degli organismi di partecipazione decentrata che si sono conclusi domenica 2 aprile, dopo un lavoro di coinvolgimento dei quartieri durato alcuni mesi.

“Un’ occasione che non avevamo dubbi che la nostra città avrebbe colto nel miglior modo possibile – dichiara la vicesindaca con delega alla Partecipazione Libera Camici – In questi mesi, nei vari incontri che si sono susseguiti nelle varie zone, abbiamo registrato interesse e voglia da parte dei cittadini di dare un contributo positivo e fattivo al quartiere in cui abitano e questo non può essere che accolto con favore dall’Amministrazione Comunale .

Inizieremo insieme questa nuova avventura che – conclude Libera Camici – parte con i migliori auspici. Congratulazioni ed in bocca al lupo ai consiglieri eletti”.

A questo link https://www.comune.livorno.it/consigli-zona/elezioni-2023-consigli-zona/graduatorie-provvisorie le graduatorie provvisorie degli eletti ai Consigli di Zona.

Si precisa che la Commissione Tecnica si esprimerà sui reclami o contestazioni relativi all’esito delle elezioni pervenuti entro 7 giorni dalla pubblicazione (11.4.2023), entro i successivi 7 giorni lavorativi (20.4.2023), come previsto all’art.8, comma 5 del Regolamento dei Consigli di Zona.

Reclami o contestazioni potranno essere presentati via PEC ([email protected] ) , tramite presentazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, o alla mail [email protected] allegando documento di identità.

Si specifica che nelle graduatorie dei Consigli di Zona, in applicazione dell’art.8, comma 6 del Regolamento, per garantire il rispetto delle specificità dei singoli quartieri e la loro rappresentatività all’interno dei Consigli, il consigliere più votato di ogni quartiere entra a far parte del Consiglio di Zona indipendentemente dal numero dei voti conseguiti; per la restante parte si tiene conto dei candidati più votati all’interno di tutto il Consiglio di Zona.

