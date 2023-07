(1) Allegati (1) IL PIANO OPERATIVO

Verde (+ 679mila mq) e rigenerazione di spazi urbani nel futuro della città

Presentati dal sindaco la Variante al Piano Strutturale e il Piano Operativo. Salvetti: "Giusto far conoscere ai cittadini questi due strumenti urbanistici basilari per progettare il futuro della città". L'assessora Viviani: "Qualità e quantità"

di Lorenzo Evola

Mattinata importante quella di martedì 18 luglio per l’Amministrazione Comunale. All’interno della Sala Giunta del Comune sono stati infatti svelati, tramite una conferenza stampa, la Variante al Piano Strutturale e il Piano Operativo adottati con delibera di Consiglio Comunale rispettivamente giovedì 13 e venerdì 14 luglio (potete consultare il documento allegato cliccando sul bottone celeste sopra al titolo). Due strumenti urbanistici – inclusi nel Piano Regolatore – fondamentali nel plasmare una città e i suoi spazi. Si tratta, in pratica, di due tasselli chiave con i quali la maggioranza ridefinisce le strategie per il futuro della città e ne inizia la pianificazione. Entrando nel dettaglio, prevista un’implementazione degli standard pubblici da 33.52 mq/abitante a 34.70 mq/abitante, mentre riguardo al sostegno alle politiche dell’abitare sociale saranno circa 69.000 i mq di superficie edificabile destinati all’ERS (Edilizia Residenziale Sociale) e all’ERP (Edilizia Residenziale Pubblica). Non mancherà poi un incremento e una riqualificazione delle aree verdi per un totale di 679.450 mq. In generale saranno oltre 1.254.068 i mq di dotazioni pubbliche (tra cui attrezzature di interesse comune, parchi e verde pubblico, attrezzature sportive, attrezzature di istruzione e aree di parcheggio) previste dal Piano Operativo. 5 sono le aree di trasformazione strategica di proprietà pubblica (Rivellino e Forte San Pietro, Hangar Creativi, Ippodromo, via Spagna, Parco delle Generazioni), mentre 19 quelle di trasformazione e riqualificazione situate soprattutto nel nord della città. “Abbiamo voluto indire questa conferenza – ha spiegato il sindaco Salvetti insieme a Silvia Viviani (assessora all’Urbanistica), Camilla Cerrina (dirigente degli Uffici di Ubanistica, Programmi Complessi e Porto) e Angelo Petrucciani (segretario generale Comune di Livorno) – perché riteniamo giusto far conoscere puntualmente ai cittadini un documento strategico di questa portata, un punto basilare per progettare il futuro di questa città. Stiamo parlando dell’atto più concreto che un’amministrazione possa fare, perché è basato su numeri, dati non suscettibili di interpretazione. Quindi, chi lo critica probabilmente non ha altro a cui aggrapparsi per sminuire il lavoro di questa Amministrazione”. “Il Piano Operativo contiene interventi sia pubblici che privati – aggiunge Silvia Viviani – ed è stato realizzato con l’integrazione di tutte le politiche promosse dal sindaco e dagli assessori della giunta, con l’integrazione fra gli uffici e creando allo stesso tempo un ufficio di Piano che gestirà il tutto. I due Piani lavorano moltissimo sul patrimonio pubblico della città e posso garantire che rispetto all’industria, all’abitare, al verde, alle scuole, al welfare locale e allo sport dentro queste linee guida sono presenti qualità e quantità. Dal 2019 ad oggi abbiamo aumentato di oltre quindici ettari le aree verdi urbane e sicuramente vogliamo proseguire su questa strada per rendere la nostra città più vivibile anche sotto questo aspetto”. Il piano è frutto del lavoro dell’assessora Silvia Viviani con il supporto del dirigente dei Lavori Pubblici e Assetto del Territorio Leonardo Gonnelli, della dirigente degli Settore di Urbanistica, Programmi Complessi e Porto Camilla Cerrina Feroni e dell’Ufficio di Piano.

La casa

Per l’abitare sociale in Italia si stanno impegnando Bologna, Livorno, Firenze, città che rilanciano investimenti pubblici e privati in strategie locali e propongono un’alleanza municipalista per una politica nazionale sulla casa. Dalla volontà di dare risposta alla domanda abitativa e da un apposito studio svolto da Nomisma Srl nasce Abitare Livorno-un piano casa integrato per la qualità della città, ove si integrano le tre diverse sfere della casa per tutti: l’edilizia residenziale pubblica, l’edilizia residenziale sociale, gli alloggi per l’emergenza abitativa. Nel Piano Operativo si individuano le aree in via Piemonte (Coteto) e in via dei Pelaghi per realizzare in ognuna di queste due aree fino a tre moduli residenziali per l’emergenza abitativa (max 35 alloggi più uno spazio per servizi comuni).

Il verde urbano

Le aree urbane verdi sono oltre 2.600.000 mq (260 ha) di cui la metà circa è verde attrezzato. Il verde storico è circa 350.000 mq, il verde attrezzato è quasi 1.300.000 mq, circa 500.000 mq. è verde non attrezzato, quasi 250.000 mq. è verde scolastico, circa 250.000 mq. è verde stradale e su parcheggi. Ci sono oltre 50.000 metri lineari di siepi e oltre 22.000 alberi. Nel Piano del Verde sono stati censiti 21.582 alberi dei quali gli esemplari su prato – quelli ospitati in parchi, giardini o aree verdi più o meno strutturate – sono 16.492. Dal 2019 a oggi le aree urbane verdi sono aumentate di oltre 15 ettari (150.000 mq.). Nel territorio urbano sono state individuate 68 aree esistenti (per 596.090 mq. ossia 59 ettari) per ulteriori e nuove piantagioni. Di queste aree 47 (382.450 mq. ossia 38 ettari) sono da incrementare rendendole adatte alla piantagione e 21 da riqualificare.

Tra i punti chiave del Piano Operativo rientrano:

Il Consolidamento e la riqualificazione della città pubblica

L’implementazione delle infrastrutture Verdi

Il sostegno alle politiche dell’abitare sociale

Lo sviluppo delle politiche per il lavoro

La Rigenerazione e la riqualificazione

La valorizzazione e la tutela del territorio rurale

La flessibilità e la mixitè funzionale

Il contrasto alla Grande Distribuzione

