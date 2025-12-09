Polizia Locale in piazza Grande per incontri di educazione stradale
Gli agenti saranno presenti in piazza con l’ausilio dell’Aula Mobile per la sicurezza urbana e stradale. Nel corso degli incontri saranno distribuiti gadgets ai più piccoli
Nei giorni immediatamente precedenti le Festività Natalizie la Polizia Locale realizzerà alcuni incontri educativi in piazza, veri e propri momenti di confronto e di conoscenza per sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto i più giovani, su temi importanti quali l’importanza del rispetto delle regole della circolazione come prima forma di prevenzione al verificarsi dei sinistri stradali. Gli agenti saranno presenti in piazza con l’ausilio dell’Aula Mobile per la sicurezza urbana e stradale, per dare informazioni sui corretti comportamenti da tenere in strada e in ambiente urbano. Gli strumenti multimediali presenti all’interno del veicolo permettono infatti, tramite la proiezione di schede interattive e di filmati, di diffondere la cultura del rispetto delle regole anche al di fuori dell’ambito strettamente scolastico. Le slide appositamente realizzate per questi eventi formativi sono relative alla segnaletica stradale, alle principali norme che regolano la circolazione, al corretto uso dei dispositivi di sicurezza – casco e cinture – oltre che relative alle principali cause di incidenti stradali ed al corretto comportamento da tenere in ambiente urbano, in particolare nei parchi cittadini. Nel corso degli incontri saranno anche distribuiti gadgets ai più piccoli.
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in piazza Grande nelle giornate di:
Sabato 13 dicembre
Venerdì 19 dicembre
Sabato 20 dicembre
Lunedì 22 dicembre
Martedì 23 dicembre
Le date e i luoghi di svolgimento degli incontri potranno subire delle variazioni, in considerazione delle condizioni meteo o di impreviste esigenze di servizio.
