A Natale per i regali la spesa media dei livornesi si aggira sui 200 € pro capite

Dominano i prodotti enogastronomici (85,3%), seguiti dai prodotti per la cura della persona (62,2%) e dall’abbigliamento (60,3%). Salgono anche i libri (cartacei o digitali), i giocattoli per i più piccoli e le carte regalo, che passano dal 45,4% di preferenze del 2023 al 49,9% di quest’anno. Una curiosità: la voce ‘vino e liquori’ guadagna dieci punti percentuali, dal 32,6% al 42,6%. La presidente Marcucci: "Il Natale rimane un importante indicatore della fiducia dei consumatori"

Confcommercio Toscana, in collaborazione con Format Research, pubblica l’indagine previsionale sugli acquisti natalizi. Rispetto al Natale 2023 cresce il numero dei toscani intenzionati a fare regali (82,3% rispetto al 74,5% dell’anno scorso) e aumenta anche il budget medio, che si attesta a 213 euro a persona contro i 195 euro del 2023. I doni più scelti? Sostenibilità e benessere si confermano al centro delle preferenze.

Tra negozi fisici e digitale: ecco come cambiano le modalità di acquisto. Anche nella provincia di Livorno, come nel resto della regione, otto cittadini su dieci si preparano a mettere doni sotto l’albero, con una spesa complessiva che cresce rispetto allo scorso anno. Nonostante il contesto economico ancora incerto, si nota un cauto ottimismo e la voglia di mantenere vive le tradizioni natalizie. È quanto emerge dall’indagine* condotta da Format Research per conto di Confcommercio Toscana, che segnala un importante cambio di tendenza: la percentuale di toscani che acquisteranno regali è in aumento, dal 74,5% del 2023 all’82,3% di quest’anno. Al contempo, il 71% degli intervistati percepisce un Natale “dimesso”, ma questa percentuale è in netto calo rispetto all’80% del 2023, segno di un progressivo attenuarsi del pessimismo.

Livorno, tendenze e spese: dati significativi

La spesa media stimata per i regali si aggira sui 200 euro pro capite. Oltre l’80% delle famiglie prevede di superare questa soglia. La scelta dei regali riflette una maggiore attenzione alla qualità e alla sostenibilità: dominano i prodotti enogastronomici (85,3%), seguiti dai prodotti per la cura della persona (62,2%) e dall’abbigliamento (60,3%). Salgono anche i libri (cartacei o digitali), i giocattoli per i più piccoli e le carte regalo, che passano dal 45,4% di preferenze del 2023 al 49,9% di quest’anno. Una curiosità: la voce ‘vino e liquori’ guadagna dieci punti percentuali, dal 32,6% al 42,6%.

Come cambia lo shopping natalizio

Anche le modalità di acquisto si evolvono. In linea con il resto della Toscana, nella provincia di Livorno oltre il 60% dei consumatori preferisce una combinazione tra negozi fisici e online. Il 30% predilige i punti vendita tradizionali, sottolineando il valore dell’esperienza d’acquisto diretta, mentre il 10% opta esclusivamente per il digitale. “Il Natale rimane un importante indicatore della fiducia dei consumatori”, afferma Francesca Marcucci, presidente di Confcommercio Livorno, “ed è positivo osservare un aumento nel numero di persone che faranno regali. Tuttavia, questo non significa automaticamente maggiori incassi per i negozianti, poiché parte della spesa sarà assorbita dall’inflazione. Rimane comunque evidente la voglia di mantenere vivo lo spirito del Natale, un momento prezioso di affetto e gratitudine”. “Anche in un contesto difficile come quello attuale, il dono è percepito come un piacere e una spesa necessaria dal 46,8% degli intervistati”, aggiunge Federico Pieragnoli, direttore provinciale di Confcommercio Livorno. “Il weekend dell’8 dicembre sarà un banco di prova cruciale per il commercio natalizio. Colgo l’occasione per invitare tutti a sostenere il commercio locale, una scelta fondamentale per la nostra economia e per mantenere viva la magia del Natale”.

* Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio Toscana su dati Format Research.

Condividi:

Riproduzione riservata ©